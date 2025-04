Boulgou : Un groupe électrogène offert au district sanitaire de Zabré

Zabré, 14 avril 2025 (AIB)-La société minière Soleil Ressources, exploitant la mine d’or de Youga, a remis lundi 14 un groupe électrogène de 110 KVA, d’une valeur de 16,5 millions de francs CFA, au district sanitaire de Zabré. Un don salué par le haut-commissaire de la province du Boulgou, qui y voit un acte fort en faveur de l’intérêt général.

La cérémonie officielle s’est tenue dans l’enceinte du district sanitaire, en présence des autorités locales et communales des communes de Zabré, Zonsé et Zoaga.

Ce geste de Soleil Ressources fait suite à un plaidoyer formulé le 16 mars dernier, lors du cadre de concertation provinciale sur les activités de la mine de Youga.

À cette occasion, le haut-commissaire de la province du Boulgou, Constantin Dabiré, et le médecin-chef du district, Dr Djibril Boro, avaient attiré l’attention sur les conséquences des coupures d’électricité sur la qualité des soins.

Le directeur des relations communautaires de Soleil Ressources, Antoine Atiou, a indiqué que la mine n’a pas hésité à répondre favorablement à cette doléance.

« Nous espérons que cet équipement sera utilisé à bon escient pour le bien des malades, car chacun de nous peut un jour avoir besoin de soins. C’est donc un intérêt partagé », a-t-il souligné.

Reconnaissant, le médecin-chef du district (MCD) a exprimé sa gratitude au directeur général et au conseil d’administration de la mine, au nom de l’ensemble du personnel soignant.

Il s’est engagé à assurer une utilisation optimale du groupe électrogène, au bénéfice des populations. « Ce don permettra d’assurer la continuité des services au sein du CMA, contribuant ainsi à l’amélioration de la qualité des soins », a-t-il affirmé.

Pour le haut-commissaire, cette réalisation est une source de satisfaction.

« Je suis l’homme le plus heureux aujourd’hui. La mine a répondu favorablement à une demande qui me tenait particulièrement à cœur. Ce geste confirme une fois de plus leur respect du cahier des charges en matière de responsabilité sociétale », a-t-il déclaré.

M. Dabiré a qualifié ce don de contribution majeure à l’amélioration de l’offre de soins dans la commune. Il a salué l’engagement de Soleil Ressources dans la dynamique du développement endogène prônée par les plus hautes autorités du pays, notamment le président de la Transition, le capitaine Ibrahim Traoré.

« L’entraide commence d’abord à l’interne, et ce groupe électrogène incarne parfaitement cet esprit », a-t-il conclu, tout en appelant à une gestion rigoureuse de l’équipement.

Pour mémoire, le district sanitaire de Zabré comprend un centre médical (CM) et 18 centres de santé et de promotion sociale (CSPS).

Agence d’Information du Burkina (AIB)

JPB/ata