Boulgou : Tenkodogo accueille le lancement de la saison 2026 de l’USSU-BF, dédiée à l’unité des acteurs éducatifs et sportifs

Tenkodogo, 20 nov. 2025 (AIB) – La saison 2025-2026 de l’Union des sports scolaires et universitaires du Burkina Faso (USSU-BF) a été officiellement lancée, jeudi soir à Tenkodogo, dans une ambiance de mobilisation générale autour de la jeunesse. Les autorités administratives, éducatives et sportives ont appelé à une collaboration renforcée entre les trois ordres d’enseignement pour bâtir un sport scolaire plus structuré, inclusif et performant.

La directrice générale des Sports, Madame Badolo/Tapsoba Valérie, a rappelé que ce lancement marque « le top départ des compétitions sportives au niveau scolaire » pour l’année 2025-2026. Elle a indiqué que plusieurs disciplines sont concernées par cette saison sportive, notamment le football, le basketball, le judo, et l’athlétisme.

Selon elle, le choix d’un cross populaire pour ouvrir les activités vise à « rassembler les élèves autour d’une préparation physique générale » alors que l’année scolaire débute à peine. Des milliers d’élèves venus de différents établissements ont ainsi pris part à l’activité matinale qui symbolise l’engagement des jeunes pour une saison sportive active.

La DG des Sports a également souligné l’importance du thème retenu cette année : « Acteurs des trois ordres d’enseignement et du sport : construisons ensemble un sport scolaire et universitaire fort et durable pour un Burkina résilient ».

Elle a insisté sur la nécessité d’une synergie d’action entre enseignants, encadreurs et responsables d’établissements afin de « soutenir le sport pour garantir la réussite éducative et sportive des jeunes ».

Pour le Haut-commissaire de la province du Koulpélogo Saidou Ouedraogo représentant le gouverneur de la région du Nakambé, ce lancement national est un symbole fort de l’engagement du pays en faveur de la jeunesse et du sport.

Il a rappelé que le sport scolaire « n’est pas seulement une activité physique, mais un véritable vecteur d’éducation, de cohésion sociale et de détection de talents ».

Dans son allocution, il a invité l’ensemble des acteurs notamment élèves, enseignants, chefs d’établissement, collectivités territoriales, partenaires techniques et financiers à jouer pleinement leur rôle pour garantir le succès de cette saison.

Il a également salué les efforts déjà consentis par les équipes pédagogiques et les encadreurs sportifs, affirmant que leur engagement « contribue chaque année à faire de l’USSU-BF un vivier de talents et un cadre d’épanouissement pour des milliers de jeunes ».

Aux élèves et étudiants, le Haut-commissaire a lancé un appel vibrant : « Faites des compétitions de l’USSU-BF des alliées pour votre réussite scolaire et votre développement personnel. Le sport est une école de discipline, de dépassement de soi, de solidarité et de patriotisme. »

Le lancement national de la saison 2025-2026 de l’USSU-BF à Tenkodogo marque une étape décisive pour la promotion du sport scolaire et universitaire au Burkina Faso. Les autorités ont réaffirmé leur engagement à bâtir un système sportif durable, performant et résilient, au service de la jeunesse.

L’espoir est désormais tourné vers les finales prévues pour avril 2026, avec l’ambition de faire rayonner les talents burkinabè dans un esprit de fraternité, de fair-play et de patriotisme.

Agence D’information du Burkina

SM/yos