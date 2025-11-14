Boulgou : Tenkodogo accueille la grande tournée de projection des films burkinabè

Tenkodogo, 13 nov. 2025 (AIB)-La caravane nationale Faso Films Tour a officiellement démarré, jeudi soir, la projection des films burkinabè primés à la 29e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou (FESPACO), dans la salle de conférence du Conseil régional du Nakambé.

L’initiative vise à sensibiliser les populations au retour dans les salles de cinéma. Autorités locales, partenaires et cinéphiles ont salué l’organisation qui permet de rapprocher les œuvres primées du grand public, tout en contribuant à l’effort national de développement.

Prenant la parole au nom de l’Agence de promotion de l’industrie cinématographique et audiovisuelle, Soutoog-noma Anges Nikiema a rappelé que la tournée intervient après l’obtention d’un prix international, 28 ans après le précédent. Il a indiqué que cet acquis devait être partagé avec les régions.

« Nous avons souhaité que cette victoire ne reste pas concentrée à Ouagadougou. Les régions doivent également découvrir les films projetés lors du FESPACO », a-t-il déclaré, précisant que dix villes accueilleront les projections. Après Kaya, fin octobre, Tenkodogo constitue l’étape suivante dans la région du Nakambé.

Les projections s’étalent sur deux jours, avec deux séances par soir : à 18h30 et 20h30. Le public pourra voir des courts et longs métrages tels que « Foulsaré » d’Ismaël Compaoré, « une si longue nuit » de Delphine Yerbanga, Soixante-quinze mille francs, Ouezzin Daniel Lazare Coulibaly, Voie d’Afrique, Lala ou encore Katanga, la danse des scorpions. L’Etalon d’Or sera projeté samedi à 20h30.

Selon les organisateurs, le tarif symbolique de 500 F CFA vise à encourager un retour progressif du public dans les salles. « Les montants collectés seront reversés à l’effort de construction du pays », a indiqué M. Nikiema.

Le secrétaire général de la province du Boulgou, Lallé Siaka Yao, représentant le gouverneur de la région du Nakambé lors de la cérémonie d’ouverture, a appelé les populations à une mobilisation accrue pour les projections du samedi.

Il a précisé que les services culturels, les autorités provinciales et les partenaires diffuseront l’information afin de permettre une meilleure participation. « Nous souhaitons que la mobilisation soit conséquente. La région du Nakambé doit soutenir les activités culturelles et accompagner la dynamique engagée », a-t-il affirmé.

Entre valorisation des œuvres nationales, sensibilisation à la fréquentation des salles et participation citoyenne, le Faso Films Tour s’inscrit dans une démarche de promotion culturelle. À Tenkodogo, l’enjeu est désormais d’assurer une participation significative, en vue d’honorer les films projetés et de soutenir la relance du 7e art burkinabè.

Agence d’information du Burkina

SM/yos