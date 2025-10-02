Boulgou : Reprise des classes dans la joie à l’école Tengsoba « B » de Niaogho

Niaogho, 1er octobre 2025 (AIB) – Comme partout au Burkina Faso, les élèves du primaire et du secondaire de la commune de Niaogho, localité située à environ 50 kilomètres de Tenkodogo, ont repris le chemin de l’école ce mercredi 1er octobre 2025. À l’école primaire Tengsoba « B », l’ambiance de cette rentrée scolaire a été marquée par des retrouvailles chaleureuses, des visages rayonnants et des encouragements des parents d’élèves aux enseignants.

Dès 7h30, la cour l’école primaire Tengsoba « B », située à l’est de la commune de Niaogho, a connu une forte affluence. Des centaines d’élèves, anciens comme nouveaux, ont pris place, formant un tableau de couleurs vives avec leurs uniformes et cartables neufs. Les anciens se sont retrouvés dans une ambiance de joie, tandis que les nouveaux observaient timidement un univers appelé à devenir le leur.

Les enseignants, mobilisés pour l’occasion, ont accueilli, orienté et installé les nouveaux inscrits. Pour eux, cette rentrée marque le début d’une nouvelle année de défis pédagogiques et de responsabilités.

Les membres de l’Association des parents d’élèves (APE) ont exprimé leur reconnaissance à l’équipe enseignante pour les efforts fournis. « Nous avons apprécié le travail abattu par nos enseignants et nous souhaitons qu’ils redoublent d’efforts pour des résultats encore meilleurs cette année », ont-ils déclaré.

Ils ont justifié leur satisfaction par les performances enregistrées : l’école Tengsoba « B » a atteint, lors de l’année écoulée, un taux de réussite de 95,71 %, plaçant l’établissement parmi les plus performants de la commune.

La directrice, madame Rahinata Kouanda, a salué le soutien des parents et encouragé ses collaborateurs. Elle les a exhortés à maintenir leur engagement et à travailler en synergie pour relever les défis d’une année exigeante. « C’est dans la cohésion de l’équipe pédagogique que nous pourrons poursuivre sur cette lancée et garantir de bons résultats », a-t-elle souligné.

Cette rentrée scolaire 2025-2026 s’annonce prometteuse à l’école Tengsoba « B ». Entre la motivation des enseignants, l’accompagnement des parents et l’enthousiasme des élèves, tout semble réuni pour dépasser les résultats de l’an passé. Pour la communauté éducative de Niaogho, l’école demeure un pilier de développement et un outil d’avenir pour les enfants de la province du Boulgou.

Agence d’Information du Burkina

