Burkina-Boulgou-Rentrée-Scolaire

Boulgou/Rentrée des classes à Niaogho : Une reprise dans la joie à l’école primaire Tengsoba « B »

Niaogho, 1er oct. 2025 (AIB) – Comme partout au Burkina Faso, les élèves du primaire et du secondaire de la commune de Niaogho, province du Boulgou, ont repris le chemin des classes ce mercredi 1er octobre 2025. À l’école primaire Tengsoba « B », l’ambiance de cette rentrée scolaire a été marquée par des retrouvailles chaleureuses, des visages rayonnants et des encouragements appuyés des parents d’élèves aux enseignants.

Dès 7h30, la cour de l’école Tengsoba « B », implantée à l’Est du centre-ville de Niaogho, localité située à environ 50 kilomètres de Tenkodogo, s’est animée d’une grande affluence. Des centaines d’élèves, anciens comme nouveaux, ont pris place, formant un tableau de couleurs vives avec leurs uniformes et cartables flambant neufs.

Les anciens élèves se sont retrouvés dans une ambiance de retrouvailles, entre éclats de rire et embrassades. Quant aux nouveaux venus, ils observaient timidement les mouvements, découvrant un univers qui deviendra leur quotidien durant les prochains mois.

Les enseignants, mobilisés pour l’occasion, ont procédé à l’accueil, à l’orientation et à l’installation des nouveaux inscrits. Pour eux, cette rentrée marque le début d’une nouvelle année de défis pédagogiques et de responsabilités.

La cérémonie a été également marquée par la présence des membres de l’Association des parents d’élèves (APE). Dans une atmosphère conviviale, ces derniers ont tenu à témoigner leur gratitude à l’équipe enseignante pour les efforts fournis lors de l’année scolaire écoulée.

« Nous avons apprécié le travail abattu par nos enseignants et nous souhaitons qu’ils redoublent d’efforts pour des résultats encore meilleurs cette année », ont-ils déclaré.

Leur satisfaction se justifie par les performances enregistrées : l’école Tengsoba « B » a affiché, à l’issue de l’année scolaire précédente, un taux de réussite exceptionnel de 95,71 %, plaçant l’établissement parmi les plus performants de la commune.

Prenant la parole, la directrice de l’école, Rahinata Kouanda, a remercié les parents d’élèves pour leur reconnaissance et leur soutien constant. Elle a encouragé ses collaborateurs à maintenir leur engagement et à travailler en synergie afin de relever les défis d’une année scolaire exigeante.

« C’est dans une bonne collaboration et une cohésion au sein de l’équipe pédagogique que nous pourrons poursuivre sur cette lancée et garantir de bons résultats à nos élèves », a-t-elle souligné.

Cette rentrée scolaire 2025-2026 se veut donc porteuse d’espérance à l’école Tengsoba « B ». Entre motivation des enseignants, accompagnement des parents et enthousiasme des élèves, tout semble réuni pour que les résultats dépassent ceux de l’année dernière.

Pour la communauté éducative de Niaogho, l’école reste plus que jamais un pilier de développement et un outil d’avenir pour les enfants de la province du Boulgou.

Agence d’information du Burkina

AA/bbp