‎Burkina-Boulgou-Rentrée-Administrative

‎Boulgou/Rentrée administrative 2025-2026 : Le CCEB de Zonsé appelle à l’engagement des enseignants pour une année réussie

‎Zonsé, 16 sept. 2025 (AIB) – La rentrée administrative a eu lieu ce lundi 15 septembre 2025 dans la CEB de Zonsé. Le CCEB a sollicité l’engagement des enseignants pour garantir une année scolaire réussie.

‎Les agents de l’éducation primaire ont pris part à la rentrée administrative à Zonsé lundi, marquant ainsi le début officiel des activités pour l’année scolaire 2025-2026. À cette occasion, le chef de la Circonscription d’Éducation de Base (CEB) de Zonsé, Tobouré Yigo, a salué la forte mobilisation des enseignants, un véritable signe de leur engagement pour une année fructueuse.

‎Une équipe de la Direction provinciale de l’Éducation préscolaire, primaire et Non Formelle (DPEPPNF) du Boulgou, composée de Lamoussa Yoda et de Gansako Dabonné, a effectué une tournée de supervision pour s’assurer du bon déroulement de cette rentrée administrative. Ils ont également encouragé les responsables locaux à intensifier les efforts de préparation afin d’assurer une rentrée pédagogique harmonieuse, prévue dans les semaines à venir.

‎ Notons que la CEB de Zonsé regroupe 25 écoles publiques.

‎Agence d’Information du Burkina

