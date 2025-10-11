BURKINA-TOURISME-PRIX-ENTREPRENEUR-TOURISTIQUE-PALMARES

Boulgou/Nuit de l’entrepreneur touristique : 22 lauréats récompensés

Tenkodogo, 11 oct. 2025 (AIB)-Le Prix national de l’entrepreneur touristique (PNET), a connu son apothéose, ce vendredi à Tenkodogo, dans la région du Nakambé. 22 trophées dont 5 d’hommage à des entreprises et personnes, 5 prix spéciaux et 12 prix officiels, ont été décernés à ceux qui œuvrent à promouvoir l’excellence et la créativité dans le domaine du tourisme et de l’hôtellerie.

Placée sous le thème « Compétitivité des entreprises touristiques et promotion de la destination Burkina Faso », le Prix national de l’entrepreneur touristique (PNET), a baissé ses rideaux ce vendredi, à Tenkodogo, dans la région du Nakambé, par la Nuit de l’entrepreneur touristique.

Cette activité vise à mettre en lumière la contribution de ces entrepreneurs à la promotion de la destinations « Burkina Faso » sur les plans régionaux et internationaux.

5 trophées d’hommage ont été décernés à des acteurs qui ont marqué le paysage touristique : Poulma Marcel Zoma de l’hôtel Beneb souka, Seydou Traoré de Tropic Voyages, Feu Moussa Léopold Sawadogo de l’hôtel White Strone, Marie Ilboudo et Jean-pierre Simporé.

5 prix spéciaux ont également été remis à des entreprises et des personnes.

– L’entreprise résiliente au promoteur du complexe hôtelier Yaobgueta, Eric Ouédraogo, de la région des Koulsé ;

– Le meilleur entrepreneur touristique de la région hôte à Fasnewendé Minoungou dit ‘’Prince Akim’’ de l’hôtel Laafi ;

– Le jeune entrepreneur touristique à Aoulatou Konditamdé de l’hôtel Namalgue Zanga de Manga ;

– La femme entrepreneure touristique à Awa Béré du restaurtant Akwaba de Koupéla ;

– L’hôtel vert à Sopatel Hôtel Silmandé,

– Le Fonds de développement culturel et touristique (FDCT) à Sabine Kéré/Balima du restuarant Magnifique Services,

– Faso tourisme au guide national du tourisme, Jean-Marie Yameogo.

Pour les prix officiels, 4 catégories dont l’accueil et l’animation, les voyages et les circuits, la restauration et l’hébergement. Chaque catégorie est composée de sous-catégories.

Catégorie Accueil et animation

– Sous-catégorie guides locaux

Souleymane Yougbaré

– Sous-catégorie guides nationaux

Rémi Nayaga

– Sous-catégorie agences d’hôtes et d’hôtesses d’accueil

Agence EZAF

Catégorie voyage et circuit touristique

– Sous-catégorie Biletterie

Agence de voyage Easy travels

– Sous-catégorie Circuit touristique

Kog Glya voyage et tourisme

Catégorie Restauration

– Sous-catégorie Mets classiques

Restaurant Chez Simon

– Sous-catégorie Mets du terroir

Restaurant Vitis Vinifera

Catégorie Hébergement

– Sous-catégorie Haut de gamme

Hotel Lancaster ouaga 2000

– Sous-catégorie Milieu de gamme

Dima Hôtel de Koudougou

– Sous-catégorie économique

Privilège hôtel de Ziniaré

Tous les lauréats des prix officiels ont reçu un trophée, une attestation, des gadgets et la somme d’un million de F CFA.

La 8e édition du Prix national de l’entrepreneur touristique (PNET) se tiendra du 22 au 23 octobre 2026, dans la région de Nando, sous le thème : « Développement touristique des régions : Quelle approche ».

Agence d’information du Burkina

HB/Bz