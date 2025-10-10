Burkina-Boulgou- Zoaga-Montée-Couleurs

‎

Boulgou/ Montée des couleurs : Le PDS de Zoaga appelle à l’intégrité, au patriotisme et à la solidarité

‎

‎Zoaga, 7 oct. 2025 (AIB) – Dans le cadre de la deuxième phase des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), les corps constitués et les forces vives de la commune de Zoaga ont participé mardi, à la cérémonie de montée des couleurs, organisée à l’école primaire publique de Zoaga « A ».

‎

‎La cérémonie a été présidée par le Président de la Délégation Spéciale (PDS) de la commune de Zoaga, qui a profité de l’occasion pour appeler toutes les composantes de la société à cultiver les valeurs de l’intégrité, du patriotisme et de la solidarité.

‎

‎Le Président de la Délégation Spéciale a salué la présence des enseignants, des encadreurs pédagogiques, des élèves, des forces de défense et de sécurité, des volontaires pour la défense de la patrie, des services départementaux ainsi que de la population venue de divers horizons.

Selon lui, cette forte mobilisation témoigne de l’attachement profond des citoyens de Zoaga à leur chère patrie.

‎

« Ici à Zoaga, la solidarité et la cohésion sociale restent la clé de notre résilience collective », a affirmé le PDS.

Il a également souligné l’importance de promouvoir les valeurs sociales telles que le patriotisme, la solidarité, le partage et l’amour du prochain, des valeurs essentielles pour favoriser le vivre-ensemble et bâtir un Burkina uni et prospère.

‎

‎ Le PDS il a aussi encouragé les acteurs du monde éducatif à placer cette rentrée scolaire sous le signe de la discipline, de l’assiduité et de l’excellence. Pour lui, chaque enfant de Zoaga mérite une éducation de qualité, sûre et équitable.

‎

‎Il convient de rappeler que cette deuxième phase des JEPPC se déroule du 2 au 16 octobre 2025 sous le thème : « Pour l’ordre et la discipline, je m’engage ! ». De nombreuses activités sont prévues dans la commune de Zoaga afin de renforcer la solidarité et l’esprit du patriotisme.

‎

‎

Agence d’Information du Burkina

‎LY/bak

‎