Boulgou/Montée des couleurs : l’agence régionale de la CAMEG accueil les forces vives

Tenkodogo, 4 août 2025 (AIB) – Plusieurs hauts responsables de la région du Nakanbé se sont mobilisés lundi à l’agence régionale de la CAMEG de Tenkodogo pour la traditionnelle montée des couleurs nationales. À l’occasion, des responsables de corps constitués ont livré des messages forts sur le civisme et fait des annonces majeures témoignant de la volonté collective de renforcer l’engagement citoyen au service du développement du Burkina Faso.

Le gouverneur de la région du Nakambé, le Colonel Aboudou Karim Lamizana, a marqué de sa présence la cérémonie de montée des couleurs à l’agence régionale de la Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels Génériques (CAMEG) à Tenkodogo.

Le premier responsable de la région a saisi l’occasion pour saluer les efforts constants de l’équipe de la CAMEG pour garantir la disponibilité de médicaments génériques de qualité ».

Pour lui, également Centrale d’Achat des Médicaments Essentiels Génériques (CAMEG) joue un rôle essentiel dans la souveraineté sanitaire nationale.

Prenant la parole, le chef d’agence régionale, Harold Lothar Zombré, a retracé l’historique de la structure, rappelant sa création en 1992 comme établissement public à caractère industriel, sa transformation en association sans but lucratif en 1998, puis le renforcement de ses organes en 2018.

Depuis 2024, sous l’impulsion des autorités de la Transition dirigée par le président Ibrahim Traoré, la CAMEG est redevenue société d’État, marquant un tournant décisif dans sa mission.

L’agence régionale de Tenkodogo couvre aujourd’hui l’ensemble de la région du Nakambé et une partie du Centre-Sud en matière de services pharmaceutiques. Elle hisse fièrement les couleurs nationales chaque premier lundi du mois, symbole d’un engagement renouvelé.

Lors de cette même cérémonie, plusieurs autres responsables régionaux ont présenté des initiatives majeures en lien avec les priorités nationales.

Le Directeur régional de la Jeunesse, Sibiri Félix Zoungrana, a dévoilé le programme de la Journée Internationale de la Jeunesse, célébrée chaque 12 août.

Placée sous le thème de l’engagement et de l’innovation, cette édition 2025 prévoit, une campagne de sensibilisation à la Révolution Progressiste Populaire dans toutes les provinces à partir du 4 août Des concertations régionales et une Tribune de Créativité et d’Innovation, les 7 et 8 août, entre autres.

Dans la même dynamique, le Président de la Délégation Spéciale (PDS) de Tenkodogo, Sami Béranger Pooda, a annoncé la tenue de la 3e édition du Forum des entrepreneurs de la diaspora, prévue du 7 au 9 août 2025 à Tenkodogo, sous le thème :« La contribution de la diaspora burkinabè à l’atteinte de la souveraineté alimentaire du Burkina Faso ».

Ce forum constituera une plateforme stratégique de partage d’expériences, de projets concrets et de mobilisation de la diaspora pour le développement agricole du pays.

Le Directeur régional de l’Enseignement secondaire Nachor Sorgho a, quant à lui, informé les corps constitués de la mise en œuvre de l’immersion patriotique obligatoire pour les bacheliers de la session 2025.

Dans la région du Nakambé, 3 471 admis sont concernés (hors exceptions comme les femmes enceintes ou mères d’enfants de moins de 2 ans, et les travailleurs), a-t-il souligné.

Cette immersion de 30 jours, qui débutera le 11 août, se déroulera à Tenkodogo pour les provinces du Boulgou et du Koulpélogo, et à Koupéla pour les bacheliers du Kouritenga.

Ceux de Zabré seront affectés à la région du Centre-Sud (Nazinon). L’objectif est de forger une jeunesse consciente, disciplinée et résolument engagée pour le Burkina Faso nouveau.

Enfin, le Directeur régional des Droits humains, Daniel Warma, a annoncé une conférence publique sur le civisme et le patriotisme, le 28 août 2025 à 9h, dans la salle polyvalente de l’Étalon à Tenkodogo.

Organisée en collaboration avec la Présidence du Faso, cette rencontre vise à inculquer les valeurs citoyennes, promouvoir le vivre-ensemble, et susciter une prise de conscience collective autour de trois grands thèmes.

Elle s’inscrit pleinement dans la vision de la Transition : refonder les mentalités, les comportements et les pratiques sociales pour bâtir un Burkina de dignité, de justice et de progrès.

Cette montée des couleurs à la CAMEG, bien au-delà de son symbolisme républicain, aura été un rendez-vous d’actions concrètes et de mobilisation générale.

Agence D’information du Burkina

SM/yos