Nakambé/Lutte contre le SIDA et les IST : Le comité régional dresse le bilan à mi-parcours de l’année 2025

Ouargaye, 20 août 2025 (AIB) – Le comité régional de lutte contre le SIDA et les IST (CRLS/IST) du Nakambé a tenu mercredi à Tenkodogo, sa première session de l’année au cours de laquelle il a dressé le bilan de ses activités à mi-parcours. La cérémonie d’ouverture a été présidée par le gouverneur de la région de Nakambé, le Colonel Aboudou Karim Lamizana.

Cette rencontre a réuni les services techniques, les organisations de la société civile et les partenaires de mise en œuvre. Elle vise à examiner le bilan de la riposte régionale du Plan multisectoriel de lutte contre le SIDA et les IST au titre du premier semestre 2025.

Selon le gouverneur, le Colonel Aboudou Karim Lamizana par ailleurs président du comité régional, la session se veut un cadre de réflexion et de partage en vue d’identifier les acquis, relever les défis et définir de nouvelles perspectives pour rendre la lutte plus efficace.

La forte mobilisation des acteurs témoigne de l’importance accordée à la lutte contre le VIH, le SIDA et les IST dans la région.

Les travaux devront aboutir à des orientations et recommandations pour une riposte régionale mieux coordonnée, plus solidaire et plus performante face à la pandémie.

