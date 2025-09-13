Burkina-Boulgou-Citoyenneté

Boulgou : L’Opération coup de balai volontaire mobilise populations et autorités

Tenkodogo, 13 sept. 2025 (AIB) – L’édition 2025 de l’ Opération coup de balai volontaire a été officiellement lancée ce samedi matin au marché du secteur 6 de Tenkodogo. Le haut-commissaire du Boulgou, représentant le gouverneur de la région du Centre-Est, Domegbèguière Constantin Dabiré, a donné le coup de machette symbolique marquant le top départ de cette vaste initiative citoyenne d’assainissement et de reboisement.

Dans son intervention, le haut-commissaire a salué l’initiative et l’engagement des populations. Selon lui, cette opération ne doit pas se limiter à une simple mobilisation ponctuelle, mais s’inscrire dans la durée. « Ce que nous attendons surtout, c’est un changement de comportement. Que toute la population adopte de bonnes pratiques, aussi bien dans son cadre de vie que dans son milieu de travail. C’est ce changement radical qui permettra d’impulser véritablement le développement économique », a-t-il insisté.

L’autorité a également encouragé les participants à servir de relais auprès de leurs communautés afin de susciter une adhésion encore plus forte dans les jours et éditions à venir.

Le chef d’antenne du volontariat dans la région du Nakambé, Pawalemdé Yaméogo, a rappelé que l’édition 2022, organisée notamment à Bobo-Dioulasso, Gaoua et Banfora, avait connu un franc succès, suscitant une forte demande de continuité. Cette année, la dynamique s’est élargie à l’ensemble des régions, dont celle du Nakambé.

« Ici à Tenkodogo, nous disposons d’un noyau dur de 200 volontaires déjà formés sur l’esprit du volontariat, de l’hygiène, l’assainissement et la Révolution démocratique et populaire. Ce noyau est chargé d’entraîner les autres pour assurer la pérennité de l’initiative », a-t-il expliqué.

Au programme des activités dans la ville figurent l’assainissement du marché du secteur 6, la plantation de 200 arbres et l’appui à des chantiers de travaux publics. Pour les autres provinces de la région, les activités seront intégrées progressivement dans les prochaines éditions, a précisé M. Yaméogo.

Pour sa part, le représentant du Bureau national des grands projets (BN-GPB), Sébgo Séverin, a réaffirmé l’appui de son institution à l’opération. « Nous soutenons le Programme national de volontariat, et cela s’inscrit dans le cadre de l’initiative présidentielle pour le développement communautaire », a-t-il déclaré. Il a remercié la population pour sa mobilisation et rappelé que l’assainissement du cadre de vie contribue directement à l’amélioration du bien-être des populations et au développement durable.

Le lancement de l’Opération coup de balai volontaire à Tenkodogo marque une étape importante dans la promotion de l’écocitoyenneté et de la solidarité communautaire. Si la mobilisation constatée ce samedi témoigne de l’engagement des populations, les initiateurs insistent sur la nécessité de prolonger ces gestes au quotidien, dans les familles et sur les lieux de travail, afin de bâtir un Burkina Faso plus propre, plus sain et plus prospère.

Agence d’information du Burkina

SM/yos