Boulgou : Les femmes de Zonsé mobilisent plus d’un million de francs CFA et des vivres pour soutenir les Forces combattantes

Zabré, 12 avril 2025 (AIB) – À travers une foire de soutien patriotique organisée les 11 et 12 avril 2025, la coordination communale des femmes de Zonsé a mobilisé 1 047 000 francs CFA ainsi que d’importants vivres au profit des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) et des Volontaires pour la Défense de la Patrie (VDP) de la commune.

Placées sous le thème « Pour la solidarité et la résilience : renforcer le rôle de la femme de la commune de Zonsé dans la prévention des conflits et la promotion de la sécurité communautaire », ces 48 heures de mobilisation ont été marquées par un programme riche et engagé.

Des expositions de produits artisanaux et de mets locaux ont permis de mettre en valeur le savoir-faire des femmes de Zonsé, tandis qu’une opération de dépistage du cancer du col de l’utérus et la délivrance de Cartes Nationales d’Identité Burkinabè (CNIB) ont renforcé l’accès aux soins et à la citoyenneté.

L’un des temps forts a été la levée de fonds au profit des FDS et des VDP, au cours de laquelle les femmes ont collecté 1 047 000 F CFA, 34 sacs d’arachides, 22 sacs et demi de maïs, 15 sacs et demi de riz, ainsi que de l’huile, du savon liquide et du savon solide.

Très émue, la coordinatrice communale des femmes, Tata Sango/Gouba, a salué la réussite de cette première initiative. « Nous avions peur de ne pas atteindre nos objectifs, mais c’est un vrai succès. Je remercie toutes celles et tous ceux qui y ont contribué. L’événement sera pérennisé, non plus seulement pour soutenir la guerre, mais pour construire la paix à travers des projets porteurs d’espoir », a-t-elle déclaré.

Le préfet, président de la délégation spéciale (PDS) de Zonsé et patron de la cérémonie, a quant à lui salué l’engagement des femmes en reprenant les mots du Capitaine Thomas Sankara : « La vraie émancipation est celle qui responsabilise la femme. » Il a souligné que cet élan patriotique s’inscrit dans les priorités nationales en matière de cohésion sociale et de solidarité.

Présente en tant que co-marraine, Azara Bancé/Dabré a exprimé son admiration pour le courage des FDS et des VDP, affirmant que cet engagement a motivé son soutien sans réserve à l’initiative.

La cérémonie a connu une forte mobilisation populaire, avec la présence du chargé de mission auprès de la présidence pour la région du Centre-Est, Adaman Kamboné, des autorités des communes de Zabré et de Zoaga, ainsi qu’une importante délégation des ressortissants de Zonsé vivant à Ouagadougou.

Agence d’Information du Burkina

JPB/ata