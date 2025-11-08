Burkina /Boulgou-Salubrité

Boulgou : Les civils et les FDS nettoient la mairie de Bittou

Bittou 8 Nov. 2025 (IAIB)- La population de la commune de Bittou en collaboration avec les Forces de défense et de sécurité ont initié une journée de salubrité civilo-militaire, le samedi 8 novembre 2025 au sein de la mairie de Bittou, a constaté l’AIB.

Tôt le matin, les fils et filles de la commune de Bittou, des responsables des services, et les Forces de défense et de sécurité, munies des dabas, des coupe-coupe, se sont déportés dans la cour de la mairie de Bittou pour nettoyer ce lieu public communale.

L’objectif de l’activité de nettoyage au sein de l’administration communale est de renforcer le rapprochement entre civile et Force de défense et de sécurité, renforcer la cohésion sociale. Elle vise également à encourager les forces combattantes dans leur mission de reconquête de territoriale et également laisser un souvenir aux éléments de la gendarmerie nationale de Bittou qui vont rejoindre la commune de yargatenga province de koulpelogo dans les jours à venir, a expliqué Moubarik Guessongo, président communale de la veille citoyenne de Bittou.

M. Guessongo a remercié la population et les FDS pour l’initiative commune.

