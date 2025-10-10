BURKINA-TOURISME-PRIX-ENTREPRENEUR-PANEL

Boulgou : Les acteurs du tourisme réfléchissent sur la compétitivité des entreprises au Burkina Faso

Tenkodogo, 10 oct. 2025 (AIB)-Le secrétaire général du ministère en charge du Tourisme, Bétamou Fidèle Aymar Tamini, a lancé vendredi, le panel qui vise à renforcer la compétitivité des entreprises touristiques burkinabè et à élaborer des stratégies innovantes pour améliorer la visibilité de la destination Burkina Faso sur les marchés régionaux et internationaux. C’était dans le cadre de la 7e édition du Prix national de l’entrepreneur touristique (PNET).

« Dans un environnement marqué par une concurrence entre les destinations, nos entreprises et acteurs doivent être à mesure de développer des services et des produits compétitifs, afin d’attirer le maximum de visiteurs », a indiqué le Secrétaire général (SG) du ministère en charge du Tourisme, Bétamou Fidèle Aymar Tamini.

Pour lui, cela passe, entre autres, par le maintien et l’amélioration continue de la qualité des prestations fournies par nos entreprises, l’innovation à travers l’utilisation des nouveaux outils de communications, le renforcement des capacités des acteurs pour les rendre plus professionnels.

Fidèle Tamini, s’exprimait vendredi à Tenkodogo, lors du lancement du panel de la de la 7e édition du Prix national de l’entrepreneur touristique (PNET).

Ce panel a traité sur le thème central : « Compétitivité des entreprises touristiques et promotion de la destination Burkina Faso ».

Le SG du département en charge du Tourisme a indiqué que la compétitivité doit s’opérer également à travers la diversification des offres, afin de répondre aux besoins de la clientèle.

« Nous attendons de ce cadre de réflexions, l’émergence de solutions innovantes et des recommandations concrètes sur l’amélioration de l’environnement des affaires et de l’investissement dans le secteur, la professionnalisation et la qualification des acteurs, la valorisation de notre patrimoine culturel et naturel et la promotion de la destination Burkina Faso à travers une stratégie marketing et de communication innovante », a dit M. Tamini.

Il a invité les participants à tirer profit des thématiques qui seront développées et à apporter leurs contributions à l’enrichissement des débats, pour un secteur touristique plus résilient et compétitif dans notre pays.

La directrice générale du tourisme, Monique Ilboudo, a invité les acteurs à être davantage professionnels pour permettre à ceux qui veulent investir au Burkina d’être dans de bonnes conditions.

« Nous travaillons avec l’ensemble des acteurs et nous voulons que ce soit au niveau central ou déconcentré, ils se sentent concernés par l’activité touristique », a précisé Mme Ilboudo.

Pour elle, parler du marché, il faut pouvoir bénéficier de parts importantes du marché international et national et même régional et par conséquent il faudrait être très compétitif.

« Nous sommes dans un contexte de résilience qui nécessite que les acteurs fassent davantage pour maintenir la qualité des services, pour les offrir dans le cadre du tourisme interne mais également international », a-t-elle poursuivi.

Monique Ilboudo, a précisé qu’à travers cette thématique, il s’agit de réfléchir sur les stratégies nécessaires à mettre en place, afin que la destination Burkina Faso reste toujours compétitive à l’échiquier sous-régional et international.

Le panéliste du thème central, Abdoulaye Sankara, a expliqué qu’il est temps de relancer l’activité touristique et la destination du Burkina Faso en tant que destination touristique.

« Au regard du contexte actuel, il est bon de rappeler les fondamentaux qui permettent cette relance dont les aspects de compétitivité des entreprises », a noté M. Sankara.

Le conférencier a fait cas de la compétitivité par rapport aux concurrents internes mais aussi ceux du privé qui sont dans les autres pays.

« Il faut se préparer à être compétitif par rapport à ses clients. Mais la compétitivité se trouve aussi au niveau macro, au niveau national, en tant que Burkina, en tant que destination touristique », a-t-il dit.

La panéliste Sankara a également cité d’autres destinations qui sont concurrentes à la nôtre et qu’il est bon d’essayer de mettre l’accent sur la récupération et l’accroissement des parts de marché en tant que destination, mais aussi pour les entreprises, des parts de clientèle en tant qu’entreprise touristique.

Le 7e édition du Prix national de l’entrepreneur touristique (PNET) se tient du 9 au 10 octobre 2025 à Tenkodogo sous le thème : « Compétitivité des entreprises touristiques et promotion de la destination Burkina Faso ».

La nuit de l’entrepreneur touristique qui est l’apothéose du PNET est prévue ce vendredi 10 octobre à Tenkodogo, qui sera diffusée en directe sur les chaînes de la RTB.

