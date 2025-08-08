BURKINA-BOULGOU-COMMUNICATION-FORMATION

Boulgou : Les acteurs de médias outillés sur les techniques d’information et de prévention des conflits

Tenkodogo, 07 Aout 2025 (AIB)-Dans le souci d’améliorer les techniques d’information et de prévention des conflits à l’échelle locale, la direction régionale en charge de la Communication du Nakambé, a initié, du 6 au 7 août 2025 à Tenkodogo, un atelier de renforcement des capacités professionnelles au profit des médias de la région. C’était sous la direction du directeur régional en charge de la Communication du Nakambé, Yacouba Diakité.

Des acteurs des médias de la région du Nakambé, se sont réunis du 6 au 7 août 2025 à Tenkodogo, pour prendre part à l’atelier initié par la direction régionale, dans le but de renforcer les techniques d’information et de prévention des conflits au niveau local.

Au cours de ces deux jours, les participants ont été formés sur l’importance de la collecte des données statistiques par les médias, les mécanismes de financement des médias privés en période de crise, ainsi que le rôle des médias dans la lutte contre la désinformation.

Une initiative saluée à sa juste valeur par les professionnels qui ont exprimé leur satisfaction quant à la pertinence et l’utilité des échanges.

Le directeur de la radio Flambo de Samangou, Mathias Segda, a exprimé sa reconnaissance à la direction régionale pour cette initiative qui vient renforcer leurs capacités à mieux jouer leur rôle, surtout en cette période de crise.

« Une information bien traitée permet de calmer les tensions et d’éclairer la population. Aujourd’hui, il est difficile pour les médias de fonctionner correctement, faute de moyens. Cet atelier nous donne les outils nécessaires pour élaborer des projets et solliciter des soutiens auprès du ministère ou des partenaires», a-t-il indiqué ?

Selon le directeur des affaires juridiques et du contentieux, Geoffroy Leman Sibidé, et par ailleurs l’un des formateurs de l’atelier, le Fonds d’appui à la presse privée (FAPP), constitue le bras armé de l’Etat pour accompagner les médias dans leur processus de développement.

« Nous sommes en période de crise et dans ce contexte, il faut se réinventer. Les sources traditionnelles de revenus des médias comme la publicité ou la vente d’exemplaires s’amenuisent, voire disparaissent. La question est donc : comment faire face et rester résilient ? Il existe aujourd’hui des mécanismes de financement, tant au niveau national qu’international », a dit M. Sidibé.

Pour lui, ils sont là pour informer et former leurs partenaires, les médias privés, sur la recherche de financements et le montage de dossiers, afin qu’ils puissent bénéficier du soutien des institutions qui appuient la presse.

« La région du Nakambé est confrontée à une crise sécuritaire, les partenaires techniques et financiers de la presse privée se retirent », a précisé la direction régionale en charge de la Communication du Nakambé.

Face à cette situation, il est crucial d’outiller les médias afin qu’ils sachent comment mobiliser des ressources pour continuer à fonctionner correctement.

Le directeur régional en charge de la Communication du Nakambé, Yacouba Diakité, a soutenu que les principaux partenaires des médias privés sont les ONG, mais dans la région du Nakambé, beaucoup ont déjà quitté le terrain.

« D’une part, il s’agit de former les médias à la recherche de mécanismes de financement, et d’autre part, de les accompagner sur la manière de traiter l’information en temps de crise », a-t-il dit.

M. Diakité a ajouté que dès 2026, chaque responsable devra savoir à quelles portes frapper pour obtenir des ressources, comment s’y prendre, ainsi que comment traiter et diffuser l’information dans cette période difficile qui affecte tout le monde.

« Chaque année, l’Etat accorde une subvention aux différentes presses, mais certains dossiers sont rejetés pour une simple pièce manquante, ce qui est incompréhensible. Il est essentiel que les acteurs maîtrisent les exigences en matière de pièces justificatives afin de bénéficier des subventions pour l’année suivante », a poursuivi Yacouba Diakité.

Le directeur régional en charge de la Communication du Nakambé, a soutenu que les participants transmettent les connaissances acquises à leur adjoint ou à leur responsable dès leur retour dans leur rédaction respective.

Dans le but de joindre l’utile à l’agréable, les participants se sont rendus à Bagré pour visiter le centre piscicole et la pêche sportive, l’unité de transformation du riz, ainsi que le centre écotouristique, avant de participer à une séance de sensibilisation sur le Bureau Burkinabè des droits d’auteurs (BBDA).

Agence d’information du Burkina

AWS/hb/oo