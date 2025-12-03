Burkina /Boulgou-Montée-Couleurs

Boulgou : Le S G de la commune de Bittou appelle la population à la vigilance en cette période de fin d’année

Bittou, 1er 2025 (AIB) – Le secrétaire général de la commune de Bittou, Mathieu Guitanga, représentant le Président de la délégation spéciale (PDS) a présidé la traditionnelle montée des couleurs nationales du 1er lundi du mois de décembre dans l’enceinte de la mairie de Bittou.

Au cours de la cérémonie le commissaire de police de Bittou, Assami Sawaodogo, a invité les parents à la responsabilité pour l’éducation des enfants pour lutter contre le banditisme et la consommation des stupéfiants qui prend de l’ampleur à Bittou.

Le secrétaire général a appelé la population a redoublé de vigilance en cette période de fin d’année. Il a également exprimé sa satisfaction à l’ensemble des participants pour leur mobilisation autour des couleurs nationales, symbole d’unité et de cohésion sociale.

