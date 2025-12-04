Boulgou : Le PDS de Zonsé appelle à soutenir les personnes vulnérables

Zonsé, 3 déc. 2025 (AIB) – Le Président de la Délégation spéciale (PDS) de la commune de Zonsé, Ouédraogo Wendimi Frédéric, a invité mardi les populations à renforcer les valeurs de solidarité et à soutenir les personnes vulnérables.

Le Président de la Délégation spéciale (PDS) de la commune de Zonsé, Ouédraogo Wendimi Frédéric, s’exprimait lors de la montée des couleurs nationales marquée par le lancement de la campagne nationale de solidarité.

Dans son intervention, le PDS a invité les habitants de Zonsé à renforcer les valeurs de solidarité et à soutenir les personnes vulnérables. Il a déclaré le mois de décembre « mois de la solidarité » et indiqué que les contributions peuvent être déposées à la mairie ou à la Direction provinciale de l’Action humanitaire.

« On ne donne pas parce qu’on a, on donne parce qu’on aime », a-t-il rappelé. Il a aussi annoncé l’organisation de montées de couleurs tournantes entre les services de la commune afin de favoriser une meilleure coordination des actions.

Reconnaissant la résilience du peuple burkinabè face aux défis du moment, le PDS a appelé les citoyens à préserver l’unité nationale et à travailler ensemble pour le développement local.

Pour terminer, Ouédraogo Wendimi Frédéric a souhaité que le mois de décembre se déroule dans l’ordre et la discipline, avant de formuler des vœux de santé et de prospérité pour l’année 2026.

