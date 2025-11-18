Burkina / Boulgou-Semaines-Planification-Familiale

Boulgou : Le district sanitaire de Bittou tient une conférence sur la planification familiale au lycée départemental

Bittou, 13 Nov. 2025 (AIB) – A l’occasion de la semaine nationale de la planification familiale, le district sanitaire de Bittou a tenu le mercredi 12 novembre 2025 une conférence publique sur la méthode contraceptive au profit des élèves au lycée départemental de Bittou.

Les participants ont été sensibilisés sur plusieurs thématiques qui sont, entre autres, la méthode contraceptive, les Cancer génitaux féminins, le dépistage du VIH, la syphilis, les hépatites virales et l’allaitement maternelle.

L’objectif est de permettre aux élèves de choisir la méthode contraceptive convenable et de disposer des informations sur la planification familiale auprès des services de santé afin d’éviter les maladies et les grosses non désirée, selon Salif Kéré, magnéticien d’Etat au centre médical avec antenne chirurgical de Bittou.

M. Kéré a invité les participants a pratiqué la méthode contraceptive, qui a montré ses preuves dans la lutte contre la mortalité infantile.

Il a aussi conseillé de pratique l’abstinence.

La semaine nationale de la planification familiale s’est tenue du 10 au 16 novembre 2025.

Agence d’information du Burkina

SK-dnk-yos