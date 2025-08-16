Boulgou-Religion-Fête-Assomption

Boulgou : Le curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Bittou appelle à la cohésion nationale à l’occasion de la fête de l’Assomption

Bittou, 15 août 2025 (AIB) – La communauté catholique de Bittou a célébré vendredi 15 août 2025, dans la ferveur et la prière, la solennité de l’Assomption de la Vierge Marie. La cérémonie a été présidée par l’abbé Jean Étienne Minoungou, curé de la paroisse Saint-Jean-Baptiste de Bittou, qui a saisi l’occasion pour appeler à la cohésion nationale et à une paix durable au Burkina Faso.

Dès les premières heures, la cour de l’église paroissiale a vibré aux sons des chants, des battements de tam-tams et des acclamations des fidèles, vêtus pour l’occasion de tenues traditionnelles et d’habits de fête.

Dans son homélie, l’abbé Minoungou a rappelé que l’Assomption est « un signe d’espérance pour tous les chrétiens ». Il a insisté sur le caractère spirituel de la fête, en affirmant que « la messe est l’essentiel de la célébration de l’Assomption de la Vierge Marie, car elle nous permet de chanter les merveilles de Dieu accomplies pour elle ».

Le curé a également prié pour une bonne pluviométrie et pour la protection divine sur le Burkina Faso, en implorant le Seigneur de donner une paix durable à la nation.

En marge de la messe, les fidèles ont effectué une procession avec la statue de la Vierge Marie, portée à travers l’enceinte de la paroisse, dans une ambiance de chants et de louanges.

Pour Bambara Jules, fidèle catholique de Bittou, cette fête « est la bienvenue car elle est un moment de souvenir et de renforcement de la solidarité et de la cohésion sociale ». Il a aussi salué la présence d’autres communautés religieuses à la messe, qu’il considère comme « un signe fort de vivre-ensemble ».

De son côté, Compaoré Ive a exprimé sa satisfaction et a résumé son vœu en une seule formule : « La paix au Burkina Faso ».

Agence d’Information du Burkina

KS-dnk-ata