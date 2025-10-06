BURKINA-BOULGOU-SANTE-JOURNEES-PORTES-OUVERTES

Boulgou: Le CHR de Tenkodogo place le patient au centre des soins lors de ses journées portes ouvertes

Tenkodogo, 6 oct. 2025 (AIB)- Le Centre hospitalier régional (CHR) de Tenkodogo a lancé le samedi 4 octobre 2025, ses Journées portes ouvertes (JPO) sous le thème : « Offre de soins centrés sur la personne : engagement des agents de santé dans un contexte de défis sécuritaires». Pendant trois jours, les populations ont participé à des séances de dépistages gratuits, des conférences et à une journée d’excellence consacrée à la distinction de plusieurs services.

Le directeur général du Centre hospitalier régional (CHR) de Tenkodogo,Ounanili Thionbiano, a rappelé que les Journées portes ouvertes (JPO) visent à rapprocher les agents de santé des bénéficiaires et à promouvoir une meilleure compréhension des services offerts.

Le ministre de la Santé, Dr Robert Lucien Kargougou, a salué les avancées de l’établissement, notamment la possibilité de réaliser des prothèses totales de hanche à Tenkodogo, jusque-là réservées aux grands centres hospitaliers.

Dr Kargougou a réaffirmé l’engagement du gouvernement à former 5 000 spécialistes d’ici 2034, à travers le programme « 1000 fois 5 ».

La marraine des JPO, Dr Aminata Zerbó Sabané, a insisté sur l’implication du patient dans les décisions relatives à son traitement. Elle a invité les agents de santé à adapter leurs pratiques aux réalités sécuritaires et aux besoins des populations vulnérables.

Le chef de service néphrologie, Dr Palm Yelli Arlette Flore/Kaboré, a été distinguée pour la qualité des prestations d’hémodialyse. En chirurgie, Dr Edmond Tapsoba a été récompensé pour le travail de son équipe.

Pour les autorités locales et sanitaires, ces JPO permettent de renforcer la confiance entre les soignants et les usagers et de valoriser l’engagement du personnel médical.

« La santé demeure une priorité majeure pour le gouvernement », a rappelé le ministre de la Santé Dr Robert Lucien Kargougou en invitant le personnel du CHR de Tenkodogo à poursuivre ses efforts au service des populations.

Agence d’information du Burkina

SM/NO/A