‎Boulgou : Lancement de la Conférence Pédagogique annuelle des enseignants des écoles Primaires de Zonsé

Zonsé, 15 oct. 2025 (AIB)- Le Président de la Délégation Spéciale, wendinmi Frédéric OUEDRAOGO avec les acteurs de l’Éducation de Base de la commune a procédé mercredi, à l’ouverture de la Conférence pédagogique annuelle des enseignants de zonsé.

La cérémonie d’ouverture a été présidée par le président de la délégation spéciale de la commune de Zonsé, wendinmi Frédéric OUEDRAOGO et a réuni les responsables éducatifs, les partenaires et plusieurs acteurs du monde scolaire.

Le PDS a prononcé le discours du ministre dans son intervention et a réitéré ses sincères encouragements aux enseignants pour le travail abattu au quotidien. Il les a intvités à une participation inclusive à la conférence afin de donner le meilleur d’eux-mêmes pour des résultats scolaires probants dans la commune.

Tout en félicitant les encadreurs, il a rappelé que la conférence pédagogique est un moment de partage d’expériences et d’échanges. Elle durera 4 jours et prendra fin le Samedi 18 octobre 2025.

‎Agence d’Information du Burkina

Alima GAMBO, AIB-Zonsé

