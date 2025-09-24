Boulgou : La veille citoyenne de Dierma inaugure un pont et appelle à la cohésion sociale

Tenkodogo, 22 sept. 2025 (AIB) – La veille citoyenne de Dierma, avec l’appui des populations locales, de sa diaspora au Gabon et du bureau provincial, a inauguré un pont reliant deux villages voisins, autrefois difficiles d’accès en saison pluvieuse. Cette réalisation a été saluée par plusieurs responsables coutumiers et associatifs.

Cette réalisation, fruit des cotisations communautaires et de la gestion des agrégats, a été saluée par plusieurs responsables coutumiers et associatifs, qui ont également lancé un vibrant appel à la solidarité et à la bonne gestion des ressources collectives.

Le président de la veille citoyenne de Dierma, Adama Niaoné, a indiqué que « lorsqu’une difficulté survient, il faut d’abord chercher des solutions internes avant d’attendre une aide extérieure ».

Selon lui, la dynamique enclenchée a permis de mobiliser environ 8 millions de francs CFA, dont 3,8 millions ont été investis dans la construction du pont et 1,8 million dans un forage.

M. Niaoné a souligné que ce projet est le résultat d’une gestion rigoureuse et d’un engagement collectif. De ces propos, la réalisation du pont été possible grâce l’appui de la communauté.

Le Tiimnaaba de Dierma, pour sa part, a invité la population à soutenir davantage les initiatives locales, tout en rappelant que « toute œuvre d’envergure attire à la fois partisans et détracteurs », d’où l’importance de rester déterminé malgré les critiques.

Présent à la cérémonie, le coordonnateur provincial de la veille citoyenne du Boulgou, Augustin Bebané, a salué la détermination des habitants.

Il a félicité la population pour avoir su transformer ses contributions en un ouvrage concret qui facilite désormais la mobilité des habitants de Koumboré, Lengha et Dierma Peulh, ainsi que le développement des activités économiques. M. Bebané a aussi exhorté le bureau à gérer les ressources de la communauté avec responsabilité et la transparence.

La réalisation du pont de Dierma Kapo illustre la force de la solidarité entre filles et fils de la localité, ainsi que la bonne gestion des ressources issues du prélèvement des agrégats. Elle témoigne également de l’efficacité des initiatives locales.

Les responsables coutumiers et associatifs présents ont exhorté les populations à poursuivre sur cette voie, en consolidant la cohésion sociale et en gérant avec transparence les ressources communes, afin que de telles réussites se multiplient à l’avenir.

