Boulgou : La police nationale met la main à la pâte pour la salubrité du CMA de Garango

Tenkodogo, 14 octobre 2025 (AIB)-Le commissariat de police de Garango a consacré la journée du lundi 14 octobre 2025 à une opération de salubrité dans l’enceinte du Centre médical avec antenne chirurgicale (CMA). Cette initiative vise à contribuer à l’assainissement du cadre de soins et à renforcer la collaboration entre les forces de sécurité et le personnel de santé, au service des populations.

Munis de balais, de pelles, de râteaux et de machettes, les policiers ont nettoyé la cour, les allées et les abords du CMA. Cette activité s’inscrit dans la dynamique de promotion de la santé publique et du civisme, prônée par les autorités locales et nationales.

La Médecin-chef du district sanitaire (MCD) de Garango, Dr Kansié Germaine, a salué l’initiative et la mobilisation des policiers autour de cette cause commune.

« En venant prêter main-forte au personnel de santé, la police donne un signal fort d’engagement communautaire. Un cadre de soins propre favorise la qualité des services et la sécurité des patients », a-t-elle indiqué.

Elle a également rappelé que la propreté des infrastructures sanitaires demeure une responsabilité partagée entre les agents de santé, les usagers et les partenaires.

Pour le représentant de la police de Garango, cette journée s’inscrit dans le cadre des actions citoyennes de la police, au-delà de ses missions régaliennes de sécurité.

« La police n’est pas seulement là pour faire respecter la loi, elle œuvre aussi pour le bien-être collectif. Participer à la salubrité du CMA, c’est contribuer à la santé de tous », a-t-il déclaré.

Les participants ont exprimé leur satisfaction quant au bon déroulement de l’activité et ont souhaité que ce type d’initiative soit reconduit périodiquement dans d’autres structures publiques.

La journée s’est achevée dans une ambiance de convivialité, marquée par des salutations et remerciements mutuels entre le personnel du CMA et les agents de police. Tous ont réaffirmé leur engagement à poursuivre cette collaboration pour un cadre de vie et de travail plus sain au profit des populations.

Agence d’Information du Burkina

SM/ata