Boulgou : La gendarmerie dit au revoir à la commune de Bittou

Bittou, 12 nov. 2025 (AIB) – Le président de la délégation spéciale de la commune de Bittou, Mohamed Lamine Diabaté, a présidé mercredi la cérémonie de montée des couleurs nationales, marquant le départ de la brigade territoriale de gendarmerie de Bittou vers la commune de Yargatenga, en présence des corps constitués, des Forces de défense et de sécurité (FDS) et d’un représentant de l’État-major de la gendarmerie nationale.

Dans le cadre de ce désengagement, les civils et les FDS de Bittou ont initié depuis le 1er novembre 2025, plusieurs activités sportives et conviviales pour promouvoir la cohésion sociale et renforcer la collaboration entre civils et forces combattantes.

Le représentant du chef coutumier de Bittou, Abdou Zampaligre, a salué la bonne collaboration entre la population et les FDS, tout en exprimant sa gratitude pour les efforts consentis dans la sécurisation et la reconquête du territoire. Il a également formulé des vœux de réussite au commandant et à ses hommes pour leur nouvelle mission à Yargatenga.

Le président de la coordination communale de la veille citoyenne de Bittou, Moubarik Guessongo, a rendu hommage au commandant de la brigade, l’adjudant-chef Banaon Soumie, arrivé en 2023 dans un contexte sécuritaire difficile.

« Ce n’était pas évident à l’époque d’organiser une cérémonie publique. Aujourd’hui, venir ici sans inquiétude montre qu’un grand travail a été accompli », a-t-il déclaré.

La délégation spéciale de la commune de Bittou a remis une attestation de reconnaissance à l’adjudant-chef Banaon Soumie pour son engagement et les résultats obtenus. Le commandant a, à son tour, remercié les autorités locales et la population pour leur soutien constant.

