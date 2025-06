Burkina /Boulgou-Reboisement

Boulgou : La délégation spéciale de la commune de Bittou initie une rencontre d’échange au profit des corps constitués de la commune

Bittou 16 juin 2025(AIB) – La délégation spéciale de la commune de Bittou, en collaboration avec le chef de service départemental de l’environnement, des eaux et forêts de Bittou a initié une rencontre d’échange et d’orientation sur l’initiative présidentielle de la journée de l’arbre, qui sera célébré le samedi 21 juin 2025 au Burkina Faso.

La rencontre d’échange et d’orientation sur l’initiative présidentielle de la journée de l’arbre a eu lieu à la mairie de Bittou le lundi 16 juin 2025 sous la présidence du président de la délégation spéciale de la commune de Bittou, Mohamed Lamine Diabaté, en présence des corps constitués de ladite commune.

D’après le chef de service départementale des eaux et forêts, de Bittou, Nian Ouena, lieutenant des forêts, l’objectif de la rencontre d’échange et d’orientation sur l’initiative présidentielle de la journée de l’arbre est de réunir les chefs des services, les leaders coutumiers et religieux et la société civile pour leur présenter comment va se dérouler les activités de ladite journée

Le lieutenant des eaux et forêts, M. Ouena a lancé un appel a tous les corps constitués à se mobiliser pour les séances de reboisements dans la commune.

Le président de la délégation spéciale de la commune a remercié les participants et les a invités à un engagement patriotique pour la réussite de l’initiale présidentielle de la journée de l’arbre qui vise à planter 5 millions d’arbres en 1 h et l’heure.

Agence d’information du Burkina