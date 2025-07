Burkina-Boulgou-Sécurité-Départ

Boulgou : La commune de Zabré fait ses adieux à la Police nationale

Zabré, 14 juillet 2025 (AIB)-La commune rurale de Zabré a officiellement fait ses adieux à la Police nationale ce lundi matin, au cours d’une cérémonie marquée par la montée des couleurs dans l’enceinte du commissariat de police. En rappel, selon une décision du conseil des ministres en date du 31 juillet 2024, la Police nationale a désormais pour zone de compétence territoriale, les communes urbaines, et les autres communes de la province du Kadiogo, et la gendarmerie nationale a pour zone de compétence territoriale, les communes rurales.

Chefs de services déconcentrés, présidents des délégations spéciales des communes de Zabré, Zoaga et Zonsé, leaders religieux et coutumiers, responsables d’organisations de la société civile, associations de femmes et de jeunes, citoyens… tous ont effectué massivement le déplacement pour rendre hommage aux policiers de Zabré, qui s’apprêtent à plier bagage en vertu d’une disposition légale portant réorganisation du maillage territorial par les services de la police et de la gendarmerie.

Après la montée des couleurs au son de l’hymne national, les interventions se sont succédé. Si certains intervenants ont salué le professionnalisme et la disponibilité des policiers, d’autres ont exprimé leur incompréhension et leur désarroi face à cette décision.

« Zabré est tout de même la deuxième commune la plus peuplée de la région du Nakambé (ex-Centre-Est), située à plus de 100 km de Tenkodogo, le chef-lieu régional. Cela méritait peut-être une exception », ont laissé entendre certains orateurs.

Le préfet, président de la délégation spéciale de Zabré, Alain Boubié Bassono, a salué le travail abattu par la police, tout en invitant les populations à faire confiance aux autorités. Il s’est voulu rassurant quant à la capacité de la gendarmerie à assurer la sécurité et à prendre en charge les prérogatives transférées de la police :

« Nous n’avons plus d’alternative : il nous reste la gendarmerie. Mais nous pouvons en faire une force. Je demande aux gendarmes de redoubler d’efforts et de vigilance. La police va nous manquer, mais la gendarmerie, avec des effectifs renforcés, saura relever le défi », a-t-il affirmé.

Les préfets-présidents des délégations spéciales de Zoaga et Zonsé ont également remercié les forces de police, dont l’action a souvent dépassé les limites de la seule commune de Zabré pour s’étendre à leurs ressorts.

La représentante des femmes, Mariame Zinsonni, a tenu à témoigner sa gratitude au commissaire Fulgence Bayala et à ses hommes pour le soutien constant qu’ils ont apporté aux femmes de Zabré.

Le chef de canton de Zabré, Sa Majesté Naaba Kougri, par la voix de son représentant Harouna Gouba, ainsi que des leaders religieux, ont donné leur bénédiction aux policiers. En signe de reconnaissance, le président de l’Association des chefs coutumiers des cantons de Zabré et Youga a remis une enveloppe symbolique de 100 000 FCFA au commissaire et à ses hommes.

Très ému, le commissaire Fulgence Bayala a exprimé sa reconnaissance aux populations de Zabré pour leur collaboration et leur estime :

« Je manque de mots pour vous dire merci. Je reste disponible pour chaque habitant de Zabré. Ce n’est qu’un au revoir, pas un adieu », a-t-il confié.

Agence d’Information du Burkina

