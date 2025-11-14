Boulgou : la CEB de Zonsé met en place ses Conseils d’école pour renforcer la gouvernance scolaire

‎Zonsé, 13 novembre 2025 (AIB)-La Circonscription d’Éducation de Base (CEB) de Zonsé a franchi une étape significative dans l’amélioration de la gouvernance scolaire en procédant à la mise en place des Conseils d’École (CE) ce jeudi 13 novembre 2025 au sein des établissements scolaires de la localité. Cette initiative qui s’inscrit dans une démarche plus large visant à renforcer la participation communautaire dans la gestion et le développement de l’éducation selon les acteurs

‎Le Conseil d’École constitue une plateforme de concertation réunissant l’ensemble des acteurs clés de l’éducation au niveau de l’établissement, incluant les directeurs d’école, les enseignants, les parents d’élèves, les élèves, ainsi que des représentants de la communauté.

L’objectif de cette structure est de créer un espace de dialogue permettant de valider les projets de développement scolaire, assurer le suivi des activités pédagogiques et logistiques et mobiliser les ressources nécessaires à l’amélioration des conditions d’apprentissage, entre autres.‎

‎La récente cérémonie de mise en place a réuni toutes les parties prenantes, illustrant ainsi un engagement fort et collectif pour la réussite de cette initiative. Des sessions de formation ont permis de clarifier les rôles et les responsabilités des membres des différentes structures, notamment le Secrétariat Exécutif du Conseil d’École (S.E.C.E.).

‎Le chef de la CEB, Tobouré Yigo, a exprimé sa satisfaction quant à l’enthousiasme et à l’implication des acteurs éducatifs locaux, les incitant à s’approprier pleinement cette nouvelle instance.

« Le succès de l’éducation repose sur une responsabilité partagée, nécessitant la collaboration active de l’administration, des enseignants et de la communauté », a-t-il laissé entendre.

‎Cette initiative est vue comme un levier important pour dynamiser les actions locales en vue d’assurer une éducation de qualité aux enfants de Zonsé.

‎Agence d’information du Burkina

‎AG/yos