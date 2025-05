Burkina-Boulgou-Ecole-Cinquantenaire-Célébration

Boulgou/Jubilé d’or de l’école classique de sabtenga : Les anciens élèves plaident pour la construction d’un lycée technique

Tenkodogo, 3 Mai 2025 (AIB)- Les anciens élèves de l’école primaire publique classique de Sabtenga dans la commune de Tenkodogo ont plaidé, samedi lors de la célébration du cinquantième anniversaire de leur école, la construction d’un lycée technique à vocation agricole.

Les organisateurs du jubilé d’or de l’école classique de sabtenga ont plaidé auprès des plus hautes autorités et les partenaires pour la construction d’un lycée technique afin de former des jeunes suffisamment actifs pour le développement de la localité.

Selon le président du comité d’organisation, Dr Ibrahim Moné, l’objectif était de rendre hommage à tous les enseignants de cette école et de créer un cadre de concertation pour tous les anciens élèves afin de relever les défis liés aux problèmes de l’éducation, de plaider auprès des autorités administratives pour le renforcement des infrastructures dans toutes les écoles de Sabtenga et la construction d’un lycée technique à vocation agricole.

Créée depuis 1975, l’école primaire de Sabtenga comporte 6 classes avec un effectif de plus de 355 élèves.

L’occasion a été également saisi pour poser des doléances notamment l’insuffisance de salles de classes et de matériel éducatif pour absorber les élèves du primaire et du secondaire.

« Au regard des nombreux cadres que cette école a mis à la disposition de l’état burkinabé, je rends hommage au corps enseignant pour l’esprit de sacrifice et du don de soi dont vous avez fait preuve, j’invite les élèves des autres écoles à emboîter le pas des anciens élèves de Sabtenga, afin de soutenir l’éducation car c’est le socle de tout développement » a lancé le représentant du ministre en charge de l’enseignement de base Serges Tiambè Dioma.

Cette cérémonie a été marquée entre autres par la tenue d’un match de football, une course cycliste féminine, un don de sang, une soirée de retrouvaille, une remise d’attestations de reconnaissance aux anciens et nouveaux directeurs de l’école de Sabtenga.

Agence d’information du Burkina

SM/ata