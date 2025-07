Burkina-Boulgou-Santé-Célébration-Journée-Excellence

Boulgou/Journée d’excellence : Le district Sanitaire de Garango honore les agents de santé

Garango,28 juin 2025 Le haut commissaire de la province du Boulgou, Domègbèguièrè Constantin Dabiré, a présidé ce samedi, à la maison des jeunes, la deuxième édition des Journées d’excellence du district sanitaire pour célébrer le mérite et le dévouement des agents et promouvoir la qualité dans le secteur de la santé.

Placée sous le thème « Engagement et Résilience en santé : piliers d’une offre innovante dans un contexte de défi sécuritaire et humanitaire», cette journée d’excellence est une tribune de célébration du mérite des agents de santé de la province qui veillent au bien-être des populations en améliorant leur qualité de vie.

La Médecin Chef du District de Garango, Dr Germaine Kansié, a exprimé sa gratitude a l’endroit du personnel en les félicitatant pour leur contribution à l’amélioration continue de la qualité des indicateurs de santé dans le district.

« Vos œuvres qui vont au-delà du simple traitement des maladies, contribuent à améliorer la qualité de vie de nos populations et à renforcer notre système sanitaire. De ce fait, cette reconnaissance va au-delà des distinctions individuelles. Elle est un hommage collectif rendu à l’esprit d’équipe, à la solidarité, à la volonté de servir et aux qualités humaines que vous incarnez », a-t-il indiqué.

Le Haut-Commissaire, à son tour, n’a pas tarit d’éloges à l’endroit des agents de santé.

« Chers lauréats, votre exemple est une source d’inspiration pour nous tous. Vous incarnez les valeurs de professionnalisme, d’humanisme et de sacrifice que nous souhaitons voir rayonner dans notre district sanitaire. Que cette reconnaissance vous encourage à poursuivre sur cette voie de l’excellence et à continuer d’être des ambassadeurs de la santé », a-t-il souhaité.

La cérémonie s’est déroulée en présence des autorités administratives, traditionnelles, coutumières et religieuses sanitaires, ainsi des parrains de la présente édition.

Le représentant de sa majesté naaba koom de Garango a honoré de sa présence la cérémonie, témoignant une fois de plus du rôle clef des autorités traditionnelles dans la dynamique communautaire autour de la santé.

Pour cette deuxième édition, c’est le CSPS de Django dans commune de Boussouma qui a reçu le prix de la meilleure formation sanitaire, treize autres centres de santé ont reçu des prix.

Certains agents de santé ont été primés pour pour leur engagement dans l’offre de service de qualité. D’autres, admis à faire valoir leur droit à la retraite, ont reçu des attestations de reconnaissance.

Lors de la cérémonie de clôture des activités les travailleurs ont remis un chèque de 500 000 FCFA pour le fonds de soutien patriotique pour le retour de la paix.

À travers cette édition 2025, le district sanitaire de Garango confirme son engagement à promouvoir l’excellence, la solidarité et la résilience dans un contexte sanitaire encore marqué par de nombreux défis.

Agence D’information du Burkina

SM/BBP