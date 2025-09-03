Burkina-Boulgou-Lancement-Coupe-Renouveau

Boulgou/Football : Garango accueille la cérémonie de lancement de la Coupe du Renouveau

Garango, 30 août 2025 (AIB)- La prestigieuse coupe du renouveau, compétition phare de la ligue régionale du Nakambé, regroupant des équipes affiliées et non affiliées à la région, a été lancée Samedi, au lycée départemental de Garango, sous la présidence du gouverneur de la région et en présence des autorités administratives, militaires, coutumières et religieuse de la commune.

Dans son intervention, Le Président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Garango, Thimoté Zombré, a remercié les autorités pour leur présence effective et les promoteurs pour le choix de la commune.

Il a par ailleurs invité les sportifs à faire du football un facteur de promotion de cohésion sociale et de fraternité entre les fils et filles de la commune.

M. Zombré s’exprimait samedi, lors du lancement du début de la coupe du renouveau à Garango.

La rencontre inaugurale a opposé Renaissance FC à Diogo FC. Elle s’est soldée par un score nul de 0 but partout mais a révélé un jeu technique prometteur pour la suite de la compétition.

L’international burkinaè, Ibrahim Tall, a également honoré l’événement de sa présence, exprimant son engagement à soutenir la Ligue et le développement du football burkinabè.

Agence d’information du Burkina

BY/bbp