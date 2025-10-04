Burkina/Bittou-Journée-Excellence-Sanitaire.

Boulgou : Fin des premières journées d ‘excellence du district sanitaire du Bittou

Bittou 3 octobre 2025 (AIB) – Le haut-commissaire de la province du Boulgou, Constantin Dabire, a présidé le vendredi 3 octobre 2025 a Bittou la clôture des activités des journées d’excellence organisées par le district sanitaire de Bittou.

M. Dabire a exprimé sa satisfaction à l’endroit des autorités coutumières et religieuses, administratives et aux partenaires techniques et financiers. Il a également félicité tous les acteurs de la santé pour leur résilience.

Il a salué l’ensemble de la population pour sa mobilisation.

Le Directeur régional de santé des Nakambe, Lende Tougri, a remercié l’ensemble des acteurs pour leur mobilisation pour qui permis la tenue de la journée d’excellence.

Des remises des attestations de reconnaissance, des prix officiels et spéciaux ont marqué la cérémonie.

Agence d’information du Burkina

SK-dnk-ata