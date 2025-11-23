Burkina-Boulgou-Excellence-Scolaire

Boulgou/Excellence Scolaire : Plusieurs acteurs de l’éducation primés

Zonsé, 23 nov. 2025 (AIB) – La Journée de l’Excellence scolaire célébrée samedi à Zonsé a été marquée par une mobilisation exceptionnelle de la communauté, mais surtout par l’important lot de récompenses offert aux élèves, enseignants et établissements de la commune.

Au cœur de la cérémonie, un geste fort : une moto, 15 vélos, 19 ordinateurs, 10 tablettes, des kits scolaires, du matériel didactique, des rames de papier, du matériel de jardinage et de sonorisation, ainsi que des attestations de mérite ont été remis pour encourager le travail et l’engagement.

‎Placée sous le thème : « Excellence scolaire : levier d’émulation pour une éducation de qualité dans un contexte de défis sécuritaires », la cérémonie a rassemblé dans une ambiance festive autorités administratives, chefs de services, leaders coutumiers et religieux venus de Tenkodogo, Zonsé, Bagré, Zabré, Gon-Boussougou, Ziou et d’autres localités. Une forte délégation des fils et filles de Zonsé, conduite par l’honorable Issa Zampou, a également effectué le déplacement depuis Ouagadougou pour soutenir l’initiative.

‎Le DREPPNF Bourbila Pierre Silga a salué l’union et l’engagement des filles et fils de Zonsé.

‎« Ce genre d’événement nous rappelle que nous devons œuvrer ensemble, autorités, enseignants, élèves et parents, pour offrir aux enfants les meilleures conditions d’apprentissage. C’est l’unité qui fait la force », a-t-il souligné.

‎Le préfet, président de la délégation spéciale (PDS) de Zonsé, Wêndmini Frédéric Ouédraogo, a pour sa part insisté sur la nécessité de poursuivre la dynamique enclenchée. Selon lui, « l’éducation, la culture et la solidarité sont des valeurs qui nous unissent pour bâtir un avenir meilleur pour les enfants ».

‎Le parrain de la cérémonie, Noaga Damiba, a rappelé le rôle central de l’éducation dans le développement local.

‎« L’éducation est le pilier sur lequel repose tout progrès durable. C’est à travers l’engagement des jeunes dans de telles initiatives que nous bâtirons une commune forte et solidaire », a-t-il déclaré, saluant les efforts de sensibilisation en faveur de la scolarisation.

‎« La culture et l’éducation doivent aller de pair. Nous avons voulu soutenir cette activité qui célèbre l’école tout en valorisant nos traditions. C’est une fierté de voir que ce que nous avons semé porte aujourd’hui des fruits », a-t-il indiqué.

‎Le chef de la Circonscription d’Éducation de Base (CEB) de Zonsé, Tobouré Yigo, a exprimé sa gratitude à l’endroit des fils et filles de la localité.

‎« Plus qu’un devoir, c’est une nécessité de consacrer notre intelligence et nos ressources à l’éducation, qui demeure la pierre angulaire du développement », a-t-il confié.

‎La cérémonie s’est achevée par une dégustation de mets locaux, un moment de convivialité ayant permis aux participants de partager les richesses culinaires et culturelles de Zonsé.

‎Agence d’information du Burkina

‎AG/jpb/yos

‎