Boulgou/Éducation : la tenue de la rentrée administrative 2025-2026 à Bagré sous le signe du travail et la discipline

Bagré, 15 sept. 2025 (AIB)- La Circonscription d’éducation de base (CEB) de Bagré, a tenu lundi, sa rentrée administrative placée sous le signe du travail, de la discipline pour une éducation de qualité.

Selon le directeur de La Circonscription d’Éducation de Base (CEB) de Bagré, Belemgnegré Etienne, cette nouvelle année scolaire marque une étape importante pour la jeunesse, pilier de l’avenir de la commune.

« L’année scolaire 2025-2026 est placée sous le signe du travail, de la discipline et de l’espoir, dans un contexte d’efforts continus pour améliorer l’accès à une éducation de qualité pour tous », a-t-il déclaré.

La Circonscription d’éducation de base (CEB) de Bagré a invité l’ensemble des acteurs à s’unir pour faire de cette année scolaire une réussite et a encouragé les élèves à aborder cette nouvelle année dans le sérieux, le courage et la discipline.

Le président de la délégation spéciale (PDS) communale, Gérard Maré, a salué l’engagement des parents, enseignants et élèves, et a réaffirmé sa volonté à soutenir toutes les initiatives visant à renforcer le système éducatif local, notamment l’amélioration des infrastructures scolaires et le soutien aux élèves défavorisés.

