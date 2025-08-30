Burkina-Boulgou-Don-Association

Boulgou/Don : Une association offre des fournitures scolaires de 200 000 F CFA aux élèves PDI de Tenkodogo

Tenkodogo, 28 août 2025 (AIB)- La présidente de l’Association Mouvement Jeunesse Consciente, Latifatou Sana, a remis jeudi, à Tenkodogo, des fournitures scolaires d’une valeur de 200 000 F CFA aux élèves déplacés internes de la commune.

La présidente de l’association profite de son anniversaire, célébré le 3 août de chaque année, mener une activité d’utilité publique.

Latifatou Sana a expliqué avoir lancé cette collecte de fournitures scolaires à l’occasion de son anniversaire, avec le soutien de ses amis.

L’objectif, selon elle, est d’accompagner les enfants déplacés internes dans leur scolarisation et de soulager les parents confrontés à de nombreuses difficultés.

« L’éducation est un levier essentiel pour l’avenir et nécessite l’implication de tous », a-t-elle déclaré.

En 2024, pour marquer son anniversaire, elle avait initié une opération de plantation d’arbres. Cette année, elle a choisi d’appuyer les élèves en situation de vulnérabilité, afin de leur permettre de mieux aborder la rentrée scolaire.

La remise officielle des fournitures s’est tenue en présence du président de la délégation spéciale (PDS) de la commune de Tenkodogo, Sami Bérenger Pooda. Ce dernier a salué le geste de la présidente du Mouvement Jeunesse Consciente et de ses partenaires, tout en invitant d’autres bonnes volontés à suivre cet exemple.

Pour lui, ces actions citoyennes renforcent les efforts des autorités locales et nationales dans la prise en charge des personnes déplacées internes.

La cérémonie a mis en lumière l’importance de la solidarité et de l’engagement citoyen dans la promotion de l’éducation. Fidèle à sa démarche, Latifatou Sana entend poursuivre chaque année des actions sociales au profit de sa communauté, en associant ses proches et ses partenaires aux défis de développement local.

