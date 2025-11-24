Boulgou : Des élèves du CEG du secteur 1 initiés à la teinture du pagne kokodonda

Tenkodogo, 22 nov. 2025 (AIB) – Le CEG du secteur 1 de Tenkodogo a accueilli, samedi matin, une session de formation théorique et pratique sur la teinture du pagne kokodonda, au profit des élèves de la classe de 6ᵉ. Cette activité s’inscrit dans la dynamique nationale d’introduction des métiers dans les établissements scolaires, conformément aux orientations des plus autorités.

Au cours de la séance, l’élève de 6ᵉ Evrard Kiéma a confié avoir appris trois modèles de teinture, le modèle circulaire, le modèle bâtonnet et le modèle salade. « Ce matin, nous avons découvert comment réaliser le kokodonda. J’ai pu faire les trois modèles et je me sens désormais capable de les reproduire », a-t-il affirmé.

La formatrice, Sinamba née Banga Nestorine, s’est dite satisfaite de l’attention et de l’implication des apprenants.

« Nous avons présenté la théorie, puis la pratique. Les élèves ont appris les modèles salade, bâtonnet et circulaire. Le message est passé, car lors des reprises, ils ont su répondre aux questions. La prochaine étape concernera les classes de 5ᵉ », a-t-elle expliqué.

Selon les encadreurs, cette formation permet d’introduire progressivement les élèves aux techniques artisanales afin de développer, dès le collège, une culture de compétence pratique.

Le président du conseil d’établissement du CEG du secteur 1, Ousmane Nougtara, a salué l’intervention de l’association Solidarité Nouvelle (ASNBF). « Nous remercions l’association et tous ses membres pour leur appui dans cette formation en teinture du pagne kokodonda. Aujourd’hui, l’éducation sans pratique offre peu de perspectives.

L’introduction des métiers permet aux élèves d’acquérir des bases utiles pour la vie courante », a-t-il indiqué.

Pour sa part, Étienne Kéré, président de l’ASNBF section Nakambé, a rappelé que cette intervention répond à l’appel du chef de l’État, le Capitaine Ibrahim Traoré, invitant à l’apprentissage des métiers dans les établissements primaires publics et secondaires.

« C’est la deuxième fois que nous venons dans ce CEG. Les responsables nous ont sollicités pour former les élèves à la teinture kokodonda et à la saponification. Ce matin, nous avons assuré la formation théorique et pratique pour la classe de 6ᵉ. La suite se fera selon le chronogramme de l’établissement », a-t-il expliqué.

Il a précisé que la formation théorique porte sur la définition, le choix des tissus, les couleurs et les modèles, avant la démonstration pratique impliquant chaque élève. « Ils ont tous participé à la réalisation des trois modèles. Nous accompagnerons tous les établissements qui ont choisi d’enseigner le kokodonda. C’est notre manière de soutenir les efforts du gouvernement pour une formation de qualité », a-t-il ajouté.

Agence d’information du Burkina

SM/yos