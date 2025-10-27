Burkina /Boulgou-Salubrité

Boulgou : Des chrétiens catholiques nettoient le cimetière de Bittou

Bittou, 25 octobre 2025 (AIB) – Des chrétiens catholiques ont nettoyé le cimetière de Bittou, le samedi 25 octobre 2025, à l’occasion de la journée de salubrité annuelle organisée par la paroisse Saint Jean Baptiste de Bittou.

Dès 7h, les fidèles chrétiens munies de daba, de balais, des brouettes ont pris d’assaut le cimetière pour le désherbage. « Nous organisons chaque année une journée de nettoyage de cimetière, une semaine avant la fête de Toussaint, pour protéger les tombes de feu de brousse. Nous réhabilitons également les tombes en état de dégradation. Tout cela pour rendre hommage à nos devanciers.

Le 2 novembre, nous organisons une journée de prière à la mémoire de nos devanciers », a indiqué Pierre Nokane un fidèle chrétien.

M. Nokane a salué la mobilisation des chrétiens. Norbert Nare un autre fidèle a soutenu que le nettoyage des cimetières est une marque de reconnaissance aux morts.

Agence d’information du Burkina

SK-dnk-ata