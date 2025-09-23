Boulgou/Campagne agricole 2025-2026 : Le ministre d’État, le Commandant Ismaël Sombié en visite sur les bas-fonds rizicoles de Bagré

Bagré, 22 sept. 2025 (AIB) – Le ministre d’État, ministre de l’Agriculture, des Ressources animales et halieutiques, le Commandant Ismaël SOMBIE, a effectué lundi, une visite de terrain dans les bas-fonds rizicoles de Bagré dans la province du Boulgou pour constater l’état d’avancement de la campagne agricole 2025-2026.

Selon le chef de zone agricole, Amadou Kaboré, les producteurs ont respecté les délais de semis et appliqué les intrants conformément au calendrier établi par les services techniques. Ces efforts traduisent, a-t-il dit, l’engagement des acteurs locaux pour la réussite de la campagne.

Satisfait des constats sur le terrain, le ministre d’État a salué les producteurs et l’ensemble des acteurs impliqués pour leur mobilisation.

« Nous devons tous faire preuve de sérieux et de patriotisme pour atteindre la souveraineté alimentaire. Le gouvernement reste mobilisé pour accompagner ces efforts », a-t-il affirmé.

Sur le site de Patta, un bas-fond rizicole de 40 hectares situé dans la zone de Nakambé, le ministre a pu apprécier l’évolution jugée satisfaisante des cultures.

Par ailleurs, le Commandant Sombié a réitéré l’ambition du ministère de consolider les aménagements hydroagricoles afin de favoriser la production en toute saison, notamment pour soutenir la campagne sèche à venir.

