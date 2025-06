Burkina/Boulgou-Résultat-BEPC

Boulgou : 160 élèves ont décroché le BEPC au premier tour à Bittou

Bittou,11 juin 2025(AIB) – La proclamation des résultats du premier tour du BEPC session 2025, a eu lieu le jeudi 11 juin 2025 au lycée départemental de Bittou, en présence des examinateurs des parents d’élèves et les forces de défense et de sécurité.

Le centre de Bittou a enregistré 160 admis au premier tour du BEPC pour la session de 2025 sur 442 candidats qui ont composé, 229 candidats vont composer le second tour, le vendredi 13 juin 2025.

Lompo Yempabou Adèle, 16 ans candidate admise et Zidongo Amidou qui est admis à sa deuxième composition ont exprimé leur satisfaction. Ils ont remercié les encadreurs et les parents pour les conseils et ont demandé aux autres candidats de ne pas baisser les bras.

Le vice-président de jury 2, Lassane Sawaodogo, a invité les candidats du second tour a la sérénité et à écouter les conseils des encadreurs.

Au total, 457 candidats étaient en lice dans les deux jurys dont 442 ont composé et 15 candidats étaient absents.

Agence d’information du Burkina