Burkina-Bougouriba-Formation-Professionnelle-Jeunes

Bougrouriba : cinq jeunes bénéficiaires de kits d’installation après leur admission au certificat de qualification professionnelle

Diébougou, 10 nov. 2025 (AIB)–Cinq jeunes de la province de la Bougouriba figurent parmi les 23 apprenants de diverses filières qui ont reçu, le 23 octobre dernier à Gaoua, des kits d’installation offerts par la Direction régionale de la Jeunesse et de l’Emploi du Djôrô, en partenariat avec la Délégation spéciale régionale du Sud-Ouest. Ces kits visent à faciliter leur insertion socioprofessionnelle après leur admission au certificat de qualification professionnelle (CQP).

Parmi les bénéficiaires issus de la Bougouriba, figurent deux apprenants du Centre de promotion rurale (CPR) de Bapla, classés respectivement premier et deuxième dans la filière fermier agricole ; deux autres du Centre d’éducation de base non formelle (CEBNF) de Diébougou, un garçon classé troisième en maçonnerie et une fille deuxième en coupe-couture ; enfin, une apprenante du centre privé de formation professionnelle Joseph Marie Grâce de Diébougou, classée première au niveau régional en coiffure dame.

Le lundi 10 novembre 2025, les cinq jeunes, accompagnés de leurs formateurs, ont été reçus en audience par le Haut-commissaire de la Bougouriba, Amidou Konaté. Ils étaient accompagnés de l’inspecteur Sansan Kiffou Hien, représentant le Directeur provincial de l’Éducation préscolaire, primaire et non formelle, du Directeur provincial de l’Enseignement secondaire, de la Formation professionnelle et technique, M. Abdoulaye Sawadogo, ainsi que du Directeur provincial de la Jeunesse et de l’Emploi, M. Bêbê Bio Da.

L’objectif de cette visite était de présenter le matériel reçu et de recevoir les bénédictions et conseils du premier responsable de la province.

Pour le Haut-commissaire Amidou Konaté, cette distinction honore la Bougouriba : «C’est un honneur pour nous d’avoir été associés à cet événement. Nous avons constaté nous-mêmes la qualité du matériel reçu par nos apprenants. C’est une fierté de savoir que des jeunes de notre province se sont distingués à ce niveau. Nous félicitons les encadreurs et les apprenants pour ces résultats. Je les invite à croire en eux-mêmes, à travailler avec sérieux, car ce n’est qu’un départ. Nous comptons sur eux pour s’insérer durablement et contribuer au développement de l’économie locale», a-t-il déclaré.

Touchés par ces encouragements, les bénéficiaires ont promis de faire bon usage du matériel. C’est le cas d’Azili Idani, lauréate régionale en coiffure dame, issue du centre Joseph Marie Grâce de Diébougou : «Je suis très contente du matériel reçu. Je remercie le gouvernement pour ce geste. Je compte poursuivre mon stage pour me perfectionner et ouvrir bientôt mon propre salon», a-t-elle confié avec émotion.

Avant de prendre congé de ses visiteurs, le Haut-commissaire a rappelé que les plus hautes autorités du pays accordent une attention particulière à la formation professionnelle, devenue un pilier du développement. « Les réformes en cours mettent l’accent sur l’enseignement et la formation professionnelle. Il nous faut donc croire à ce domaine et poursuivre les efforts pour que la Bougouriba soit bien représentée au moment du bilan», a-t-il conclu.

Agence d’Information du Burkina

KMG / ata