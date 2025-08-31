BURKINA-BOUGOURIBA-REBOISEMENT

Bougouriba : une centaine de plants mis en terre par l’association « Laboratoire Maman Dakpele »

Diébougou, 30 août 2025 (AIB) – Dans le cadre de l’exécution de son programme d’activités de l’année, l’Association « Laboratoire Maman Dakpele » a organisé, ce samedi, une séance de plantation d’arbres dans la forêt municipale de Diébougou. Plus d’une centaine de plants, essentiellement médicinales mais aussi alimentaires et ornementaux, ont été mis en terre en présence de plusieurs volontaires venus de divers horizons.

Acacias, moringas, baobabs ou encore flamboyants figurent parmi les essences introduites. Ces espèces sont reconnues pour leurs vertus thérapeutiques contre les maux de ventre, la constipation et le paludisme, mais également pour leurs apports nutritionnels et environnementaux.

Pour le président de l’association, Adama Derra, cette activité s’inscrit dans la dynamique nationale prônée par les plus hautes autorités « L’objectif de cette activité, c’est déjà de répondre à l’appel du Président du Faso, le Capitaine Ibrahim Traoré, qui veut que nous plantions des arbres à fortes valeurs médicinales », a-t-il expliqué.

Le président de l’association a invité les autorités à prendre des initiatives pour interdire la divagation des animaux dans la forêt d’une part et d’autre part les populations a s’abstenir de couper le bois abusivement et à planter davantage pour un environnement sain dans la région de Djôrô.

Aux côtés des membres de l’association, un groupe de vacanciers scouts venus de la région de Gwiriko a activement pris part à l’opération. Leur commissaire régional, Poda V. Firmin, a souligné l’esprit de solidarité qui guide leur engagement.

« En tant que scouts, nous contribuons au développement du pays en faisant de bonnes actions. C’est pour cela que nous sommes venus ce matin pour accompagner ce reboisement. Les plantes mises en terre vont apporter des fruits et contribuer à la lutte contre l’avancée du désert», a-t-il confié tout en félicitant l’association.

Au-delà du reboisement, l’association « Laboratoire Maman Dakpele » s’est déjà illustrée à travers plusieurs actions sociales, notamment des dons de vivres à deux orphelinats de la ville et aux personnes déplacées internes, ainsi que des repas communautaires partagés avec des personnes démunies et des détenus de la maison d’arrêt et de correction de Diébougou.

L’association entend élargir avec l’accompagnement des bonnes volontés, ses actions au profit des communautés vulnérables.

