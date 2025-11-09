Bougouriba : Mise en place du premier Conseil de l’école du CEG de Tioyo

Diébougou, 9 nov. 2025 (AIB)-La communauté éducative du Collège d’enseignement général (CEG) de Tioyo a procédé, le samedi 8 novembre 2025, à l’installation du bureau exécutif de son premier Conseil de l’école, conformément au décret du 16 juillet 2025 fixant les règles de création et de fonctionnement de cette instance participative.

La rencontre s’est tenue dans une salle de classe de l’établissement, en présence des parents d’élèves, du personnel enseignant et administratif, des représentants des élèves, ainsi que des délégations religieuses et coutumières.

Avant l’ouverture du scrutin, le directeur du CEG de Tioyo, M. Alidou Lengané, a rappelé les principales dispositions du décret, notamment celles relatives à la création, aux principes, aux missions et à la composition du bureau exécutif du Conseil de l’école.

Il a également évoqué les points saillants de l’arrêté interministériel n°2025-0161/MEBAPLN/MESFPT/MATM du 30 octobre 2025, portant adoption du Règlement intérieur et du Code de bonne conduite du Conseil de l’école. Ces textes, a-t-il précisé, visent à renforcer la compréhension des rôles et responsabilités de chaque acteur, pour un fonctionnement harmonieux des organes du Conseil.

Pour garantir la transparence du processus, un comité ad hoc, composé de trois membres représentant les parents d’élèves, le personnel et les religieux, a été mis en place pour conduire les élections.

À l’issue des travaux, un bureau exécutif de treize membres, dont trois femmes, a été élu pour un mandat de trois ans. Le Conseil sera présidé par M. Yacouba Kambiré, élu à la tête de cette instance.

Visiblement ému par la confiance placée en lui, M. Kambiré a exprimé sa gratitude à l’ensemble de la communauté éducative pour son choix.

« Je suis honoré de la mission qui m’est confiée. Nous avons conscience des défis qui nous attendent, notamment la gestion transparente des biens de l’école, la discipline des élèves et l’amélioration du cadre de travail », a-t-il confié.

Le nouveau président a également lancé un appel à l’union et à l’engagement de tous pour le rayonnement du CEG de Tioyo :

« J’invite le personnel enseignant à donner le meilleur de lui-même pour la réussite de nos élèves. J’appelle aussi toute la communauté éducative, y compris les parents, à un accompagnement franc et actif. C’est ensemble que nous pourrons relever les défis de notre école. »

À peine installé, le nouveau bureau a déjà inscrit deux rencontres à son agenda.

La première réunion du bureau exécutif est prévue pour le samedi 15 novembre, tandis que la première assemblée générale ordinaire se tiendra le 29 novembre prochain.

Ces rendez-vous permettront, selon le président Kambiré, de « poser les premiers jalons d’un Conseil dynamique et pleinement engagé au service de l’école et de ses acteurs»..

Agence d’Information du Burkina

KMG/ata