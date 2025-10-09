Bougouriba: Le magistrat Abel Ramdé installé comme président du Tribunal de grande instance

Diébougou, 9 oct. 2025 (AIB)-Le Tribunal de grande instance (TGI) de Diébougou a tenu, le mardi 7 octobre 2025, une audience solennelle consacrée à l’installation du magistrat Abel Ramdé dans ses fonctions de président du Tribunal de grande instance de Diébougou, cumulativement président du Tribunal administratif.

Nommé par décret n°2025-0943/PF/MJDHRI/MEF du 17 juillet 2025 portant nomination de magistrats dans les juridictions, M. Ramdé succède à Saïd Ismaël Ouattara, président sortant, qui a procédé lui-même à son installation.

Cette cérémonie s’inscrit dans le cadre de l’article 119, alinéa 1 de la loi portant statut de la magistrature, qui prévoit que tout magistrat est installé dans ses fonctions en audience solennelle de la juridiction à laquelle il est nommé. Elle traduit également la volonté de garantir la transparence et la continuité du service public de la justice.

L’audience s’est tenue dans la rigueur du protocole judiciaire, en présence d’une délégation du Conseil supérieur de la magistrature, des autorités judiciaires, administratives, militaires, paramilitaires, coutumières et religieuses, ainsi que de nombreux justiciables.

Dans son adresse, le nouveau président a d’abord eu une pensée pieuse pour les fils et filles du pays tombés pour la défense de la patrie, avant d’exprimer sa reconnaissance au Conseil supérieur de la magistrature et à sa hiérarchie pour la confiance placée en lui.

« Je mesure l’importance de cette responsabilité pour une juridiction frontalière, confrontée à des défis propres à sa nature, surtout dans un contexte de crise sécuritaire. Je compte l’assumer avec dévouement et loyauté afin de faire prospérer en tout les causes manifestement justes », a-t-il déclaré.

Le magistrat Abel Ramdé a indiqué vouloir concentrer ses efforts sur deux défis majeurs : la consolidation des acquis de ses prédécesseurs et l’amélioration des performances du tribunal afin de renforcer la confiance des populations.

« Nous y parviendrons non pas par des exploits individuels, mais par l’effort collectif et le travail d’équipe », a-t-il ajouté.

Son prédécesseur, Saïd Ismaël Ouattara, laisse derrière lui une juridiction qui a atteint un haut niveau de performance, le TGI de Diébougou ayant été classé premier au plan national des tribunaux de grande instance du Burkina Faso.

Le procureur du Faso près le TGI de Diébougou, Idrissa Sebgo, a salué « l’esprit d’écoute, la disponibilité et le sens du travail » du président entrant. Il a exprimé sa conviction que ces qualités contribueront à maintenir le tribunal parmi les plus performants du pays, tout en réaffirmant l’engagement du ministère public à œuvrer en parfaite synergie avec le président pour une justice efficace et respectée, au service du peuple.

Le ressort territorial du TGI de Diébougou couvre les provinces de la Bougouriba et du Ioba, où les populations voient dans la justice le dernier refuge de la vérité et de l’équité.

Avant sa nomination à Diébougou, le magistrat Abel Ramdé exerçait comme juge au siège du Tribunal de grande instance de Léo.

Agence d’Information du Burkina

