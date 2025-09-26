BURKINA-BOUGOURIBA-SUIVI-CAMPAGNEAGRICOLE

Bougouriba : le Haut-commissaire Amidou Konaté à l’écoute des producteurs

Diébougou, 24 sept. 2025 (AIB)-Le Haut-commissaire de la Bougouriba, Amidou Konaté, a sillonné mercredi les exploitations agricoles des communes de Diébougou et de Dolo, dans le cadre du suivi de la campagne 2025-2026. Objectif : apprécier l’état des cultures, recueillir les préoccupations des producteurs et envisager des solutions pour une prochaine saison plus sereine.

Accompagné du directeur provincial de l’Agriculture, de responsables communaux, de journalistes et d’éléments des forces de défense et de sécurité, Amidou Konaté a entamé sa visite par le jardin maraîcher de l’association Signorta, à Loto, à 5 km de Diébougou. Sur 0,5 ha, quelque 300 femmes y cultivent tomate, aubergine, chou, gombo, piment, amarante, moringa et concombre. « Nous comptons agrandir le jardin et produire, en saison sèche, de la salade et de l’oignon », a confié Koumbaryir Kadiatou Dabiré, secrétaire générale de l’association, qui signale toutefois un manque d’arrosoirs et de râteaux.

À Dolo, localité située à une vingtaine de kilomètres de Diébougou, la délégation a successivement découvert le champ de 10 ha de Dimanche Palm (sorgho, maïs, arachide), celui du Haut-commissaire lui-même (2 ha de maïs et 0,5 ha de tournesol), l’exploitation « MARAH » de 5 ha du service départemental de l’Agriculture, ainsi que les 49 ha de Bimia Palm (maïs, arachide, haricot et mil). Dimanche Palm dit vouloir montrer la voie à la jeunesse : « Pourquoi aller couper la canne en Côte d’Ivoire quand nos propres champs peuvent rapporter ? »

Les producteurs ont surtout relevé la mauvaise répartition des pluies et l’insuffisance d’engrais minéraux. Le directeur provincial, Lazi Mandé, a rappelé que 668 tonnes d’engrais subventionnés ont été livrées cette année, tout en encourageant l’usage de la fumure organique, « source de nutriments et de rétention d’eau ».

Malgré ces défis, M. Mandé s’est dit satisfait de « champs globalement prometteurs ». Le Haut-commissaire a, pour sa part, salué « l’engagement des producteurs » et promis de travailler avec les services techniques pour réduire les difficultés. La Bougouriba table, au terme de la campagne 2025-2026, sur une production supérieure à 70 000 tonnes.

Agence d’Information du Burkina

KMG/ATA