Bougouriba : Le flambeau de la campagne nationale « Dêmè Sira » accueilli à Diébougou

Diébougou, 24 nov. 2025 (AIB)–Le flambeau de la campagne nationale « Dêmè Sira », la voie de la solidarité, est arrivé dans la région du Djôrô le dimanche 23 novembre 2025. Il a été accueilli à Diébougou, en face de la direction régionale de la Douane, sur l’axe Diébougou–Bobo-Dioulasso, par le gouverneur de la région, Siaka Barro, entouré de plusieurs responsables administratifs, coutumiers, religieux, militaires, paramilitaires et d’une forte mobilisation populaire.

Le clou de la cérémonie a été marquée par la remise officielle du flambeau au gouverneur du Djôrô, Siaka Barro, par son homologue du Guiriko, Mariama Konaté/Gnanou. Présentant le flambeau aux officiels et à la population, le gouverneur Barro a rappelé la portée symbolique et sociale de cette initiative.

Selon lui, « le passage du flambeau de la solidarité dans notre région doit contribuer à renforcer la cohésion sociale et le bon vivre-ensemble. Nous devons faire en sorte que cette flamme éclaire nos pas vers la solidarité et l’unité nationale ».

Il a exhorté les populations à une solidarité agissante : « Que les plus nantis puissent secourir les moins nantis, que le problème d’un burkinabè devienne celui de tous. Le problème de mon voisin doit être mon problème, l’enfant de mon voisin doit être mon enfant. Nous devons réduire l’individualisme et placer l’intérêt supérieur au-dessus de tout », a-t-il déclaré.

Le gouverneur a également lancé un appel à faire passer les messages de solidarité et de paix dans toute la région.

Une collecte symbolique a été organisée sur place, donnant l’occasion aux participants d’exprimer des gestes de générosité. La cérémonie a été ponctuée de prestations musicales tradi-modernes très appréciées du public.

La veille, la caravane de la solidarité avait sillonné les principales artères de Diébougou pour porter le message de l’initiative : mobiliser les filles et fils du pays autour de l’entraide et du soutien aux personnes vulnérables.

Placée sous l’égide du ministère de l’Action humanitaire et de la Solidarité nationale, la campagne « Dêmè Sira » s’étendra jusqu’au 31 janvier 2026. Durant trois mois, elle invite les Burkinabè à exprimer leur solidarité à travers des dons en nature (vivres, vêtements, ustensiles…) ou en espèces. Avant son entrée dans le Djôrô, le flambeau a déjà traversé les régions du Nando, du Bankui, des Tannounyan et du Guiriko.

Agence d’Information du Burkina

KMG/yos