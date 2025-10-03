Burkina-Bougouriba-Rentrée-Pédagogique-2025-2026

Bougouriba : le directeur provincial de l’enseignement secondaire constate l’effectivité de la rentrée pédagogique

Diébougou, 2 oct. 2025 (AIB)-Le directeur provincial de l’enseignement secondaire, de la formation professionnelle et technique de la Bougouriba, Abdoulaye Sawadogo, a effectué, mercredi 1er octobre 2025, une tournée dans plusieurs établissements de son ressort afin de constater l’effectivité de la rentrée pédagogique 2025-2026.

La visite a concerné le lycée provincial et le lycée de Bamako dans la commune de Diébougou, le lycée de Nicéo dans la commune de Dolo, ainsi que le lycée départemental de Bondigui.

Partout où il est passé, le directeur provincial a trouvé les acteurs mobilisés et les activités pédagogiques déjà effectives dans certains établissements. « Les préparatifs de la rentrée ont été planifiés depuis la rentrée administrative. Tous les établissements ont tenu leurs instances statutaires et nous sommes désormais à l’étape de l’appel et de l’installation », a-t-il déclaré, avant de se réjouir de constater qu’au lycée provincial, des enseignants avaient déjà entamé les cours.

Accompagné de ses services techniques, M. Sawadogo a échangé, à chaque étape, avec les chefs d’établissement, le personnel administratif et les enseignants. Il a salué l’engagement de tous et les a exhortés à poursuivre leurs efforts. « Nous avons entre nos mains l’avenir de l’humanité. À ce titre, aucun sacrifice ne doit être de trop. Malgré les insuffisances et les difficultés, nous devons continuer à nous battre pour offrir une éducation de qualité », a-t-il insisté.

Les préoccupations soulevées sur le terrain portent notamment sur l’insuffisance de personnel enseignant et administratif, le manque de tables-bancs, parfois vétustes, ainsi que le déficit de salles de classe, qui entraîne des effectifs pléthoriques.

Malgré ces défis, le directeur provincial a exprimé sa gratitude aux autorités, aux parents d’élèves et aux partenaires sociaux pour leur accompagnement constant. « Merci à toutes les autorités qui nous soutiennent, merci aux parents et aux acteurs de l’éducation. Nous devons continuer ensemble afin que les résultats, à défaut d’être meilleurs, restent toujours à la hauteur des attentes », a-t-il souligné.

Le personnel a salué cette visite qui, selon lui, contribue à renforcer la confiance entre les acteurs de terrain et la hiérarchie. D’autres sorties pourraient avoir lieu dans les jours à venir pour répondre à des préoccupations particulières des établissements.

Le directeur provincial a enfin émis le vœu de voir une année scolaire 2025-2026 apaisée, porteuse d’espoir et pleine de succès pour les élèves et l’ensemble du monde éducatif de la Bougouriba.

Agence d’Information du Burkina

KMG/ata