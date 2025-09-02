BURKINA-BOUGOURIBA-MONTEE-COULEURS-NATIONALES

Bougouriba : La montée des couleurs de septembre placée sous le signe de l’unité et du développement

Diébougou, 1 sept. 2025 (AIB) – Les directions provinciales en charge de l’Agriculture et de l’Eau de la Bougouriba, ont conjointement abrité, le lundi 1er septembre 2025, la traditionnelle montée des couleurs du premier lundi du mois, placée sous le signe de l’unité et du développement. La cérémonie a connu la présence des corps constitués, des forces de défense et de sécurité et de la société civile.

Le Haut-commissaire de la province de la Bougouriba, Amidou Konaté, a salué la régularité et la mobilisation autour de cet acte citoyen devenu un rituel.

« C’est devenu une tradition. Je pense que les corps constitués de la Bougouriba ont bien compris cela, parce que je constate chaque fois la grande mobilisation autour de cette activité. Nous rendons hommage à notre pays et nous exprimons notre patriotisme et notre engagement pour faire en sorte que notre pays reste toujours debout », a-t-il déclaré.

Il a invité les acteurs à maintenir cette union et cette unité autour du drapeau.

Le directeur provincial en charge des Ressources animales de la Bougouriba, Nanzi Mandé, a présenté les efforts entrepris dans le domaine halieutique.

« Nous avons initié la pisciculture en cage flottante sur le plan d’eau de Bapla», a indiqué M. Mandé.

Pour lui, cette initiative vise à contribuer à la réduction de moitié des importations de poissons, qui dépassent les 200 000 tonnes par an

« Depuis juin 2024, nous avons commencé avec certains particuliers et il y a de plus en plus d’engouement. Nous invitons les forces vives à s’associer à cette dynamique pour réussir l’activité dans la province », a dit Nanzi Mandé.

Le directeur provincial en charge de l’eau, Aristide Léama, a pour sa part présenté les priorités de sa direction.

« Nous disposons de services techniques et d’appui pour accompagner les populations. Cette année, nous nous sommes fixés l’objectif de progresser de 5 % en termes d’accès à l’eau potable et de 10 % pour l’assainissement », a-t-il précisé.

Il a invité chacun à sensibiliser ses parents à réaliser des latrines qui contribuent à leur santé.

La cérémonie, marquée par la montée du drapeau national suivie de l’exécution en chœur de l’hymne « Ditanyè », s’est achevée par des messages d’engagement patriotique.

La prochaine montée des couleurs aura lieu le 6 octobre 2025 à la préfecture de Diébougou.

Agence d’information du Burkina

KJMG/hb/oo