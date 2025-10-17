Burkina-Bougouriba-Santé-Transfusion-Sanguine

Bougouriba : La jeunesse du CNAVC mobilisée pour une journée de don de sang

Diébougou, 17 oct. 2025 (AIB) – Dans le cadre de la 2e phase de l’édition 2025 des Journées nationales d’engagement patriotique et de participation citoyenne (JEPPC), la section provinciale de la Coordination nationale des associations de la veille citoyenne (CNAVC) de la Bougouriba a organisé, le jeudi 16 octobre 2025, une journée de don de sang à la place de la Révolution de Diébougou. L’activité, placée sous le signe de la solidarité et du patriotisme, a connu une forte mobilisation des forces vives de la province.

Conduite par une équipe du Centre national de transfusion sanguine (CNTS) de Gaoua, l’opération a débuté après une visite de courtoisie au Haut-commissaire de la province, Amidou Konaté. Ce dernier a salué l’initiative de la CNAVC et encouragé la jeunesse à poursuivre ces actions citoyennes au service de la communauté.

Le chef d’équipe du CNTS de Gaoua a, pour sa part, félicité la section provinciale du CNAVC pour son dynamisme et l’a invitée à multiplier ce genre d’activités à fort impact social.

Sur le site de collecte, l’ambiance était empreinte de fraternité et d’engagement. Plusieurs structures ont répondu présentes : des associations de femmes, les forces de défense et de sécurité (gendarmerie, police, eaux et forêts), ainsi que des responsables de services déconcentrés de l’État.

L’objectif prévisionnel de 80 poches de sang a été presque atteint. Sur les 83 volontaires enregistrés, 70 ont pu effectivement donner leur sang après les contrôles médicaux de rigueur. Selon le rapport du CNTS, ce chiffre constitue un record historique pour une collecte initiée par la jeunesse dans le « Djôrô ».

Satisfait des résultats obtenus, le chef d’équipe du CNTS a salué la qualité de l’organisation et encouragé la CNAVC Bougouriba à maintenir cette dynamique citoyenne.

Cette journée de don de sang témoigne, une fois de plus, de l’engagement constant de la jeunesse de Diébougou à œuvrer pour le bien-être collectif et la promotion des valeurs patriotiques.

Agence d’Information du Burkina

KMG/ata