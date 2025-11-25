Burkina-Bougouriba-Médecine-Traditionnelle-Anniversaire

Bougouriba : La guérisseuse Adja commémore deux années de service au profit des populations

Diébougou, 24 nov. 2025 (AIB) – Installée depuis deux ans sur une colline à l’Est de Diébougou, la praticienne de médecine traditionnelle Aminata Koné, plus connue sous le nom d’Adja la guérisseuse, a organisé le samedi 22 novembre 2025 une cérémonie pour marquer son anniversaire d’installation et témoigner sa gratitude aux populations de la Bougouriba.

L’initiative, tenue sur son site de soins, a rassemblé des autorités administratives, coutumières ainsi que des délégations étrangères venues l’encourager. Adja a salué l’accueil dont elle bénéficie depuis son arrivée à Diébougou.

« Depuis mon installation, je n’ai rencontré aucune hostilité. J’ai jugé nécessaire d’organiser cette cérémonie pour exprimer ma reconnaissance, formuler des bénédictions à l’orée du nouvel an et prier pour la paix au Faso. C’était aussi l’occasion de présenter les attestations obtenues durant mes deux années de formation en médecine traditionnelle », a-t-elle indiqué.

Présent à la cérémonie, le chef de terre de Diébougou, Sa Majesté Sié Félix Ouattara, a salué l’impact des activités de la guérisseuse.

« Ces deux ans ont été bénéfiques pour les populations en termes de santé et de contribution au développement. Dieu lui a donné des connaissances qui lui ont permis de soigner de nombreuses maladies et d’assister des indigents, des PDI et bien d’autres. J’invite la population à la soutenir afin qu’elle poursuive son œuvre. Je lui souhaite pour 2026 une santé de fer et davantage de connaissances au service de tous », a-t-il déclaré.

« Adja fait un travail d’intérêt général. Elle contribue aux soins des populations pour qu’elles jouissent d’une bonne santé. Ce qu’elle fait s’inscrit dans la vision des plus hautes autorités de notre pays. Nous sommes là parce que nous avons senti qu’elle œuvre pour l’intérêt général. Partout où se joue cet intérêt, l’administration doit être présente pour soutenir et encourager », a-témoigné le Haut-commissaire de la Bougouriba, Amidou Konaté.

La cérémonie a été rehaussée par la présence des acteurs du monde de la médecine traditionnelle et de guides spirituels.

Le formateur en médecine traditionnelle, Adama Lalabi, a exhorté la guérisseuse à.poursuivre son œuvre au profit des populations.

«Les difficultés existent, mais soulager les souffrances et guérir les malades sont des missions nobles. Qu’elle s’arme de courage, car il ne lui est plus permis de faire machine arrière », a-t-il ajouté.

La coupure du gâteau d’anniversaire est venue marquer la fin de la cérémonie, tenue dans une ambiance de reconnaissance, de bénédictions et d’espoir pour l’année à venir.

Agence d’information du Burkina

KMG/yos