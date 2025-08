Burkina-Bougouriba-Mine-Coopérative

Bougouriba: Burkina Mine se dévoile aux forces vives de la province

Diébougou, 02 août 2025 (AIB)- La société coopérative avec conseil d’administration (SCOOP-CA/Burkina Mine a expliqué sa vision aux forces vives de la province de la Bougouriba le jeudi 31 juillet dernier à Diébougou au cours d’une rencontre d’information présidée par le Haut-Commissaire, Amidou Konaté.

La salle de réunion de la mairie de Diébougou a servi de cadre pour la tenue de ce conclave initié par la SCOOP-CA/Burkina Mine. L’objectif de cette rencontre était de présenter la vision et les ambitions de la coopérative aux forces vives de la Bougouriba afin de susciter leur adhésion à un modèle d’investissement minier porté par les burkinabé eux-mêmes.

La cérémonie d’ouverture a enregistré plusieurs interventions. Le chef de terre de Diébougou, sa Majesté Sié Félix Ouattara a prononcé des bénédictions pour la réussite du projet à ‘’la cité de la terre blanche’’. Le représentant des commerçants El Hadj Madi Ouédraogo a salué « une belle opportunité pour améliorer le climat de affaires ». Quant au parrain de la rencontre, Ibrahim Sawadogo, il s’est réjoui de voir une telle initiative portée par des Burkinabé. Pour le Haut-Commissaire de la Bougouriba, Amidou Konaté « il est important que tous les participants suivent avec intérêt cette communication pour en tirer le meilleur profit ».

La communication a proprement parlé a été donnée par le superviseur de Burkina Mine, Félix Tao. Devant un public composé de commerçants, d’artisans miniers, de travailleurs du privé et du public, ainsi que des étudiants, il a présenté la vision 2030 de Burkina Mine, ses modalités d’adhésion et ses plans d’affaires.

L’esposé a été suivie avec attention. Pour l’essentiel on retient la possibilité de devenir actionnaire à Burkina Mine à partir de 500 000 FCFA. L’investissement rapporte entre 100 000 FCFA et 600 000 FCFA de dividendes par trimestre et par action.

Le communicateur a également insisté sur l’importance d’une appropriation nationale des ressources minières. « Le Burkina Faso regorge d’énormes potentialités. Nous devons nous intéresser à nos richesses, les exploiter nous-mêmes et ne plus laisser uniquement les multinationales en tirer profit. Il nous faut nous unir, nous organiser et avoir la bonne information », a-t-il plaidé.

Créée en 2022, la SCOOP-CA/Burkina Mine ambitionne de bâtir un secteur minier inclusif, transparent et bénéfique pour les communautés. Déjà active sur le terrain, elle prévoit, courant 2025, le démarrage de son premier projet minier à Gnimi, dans la province du Ioba.

À l’horizon 2030, c’est 10 petites mines industrielles et une industrielle qui seront opérationnelles avec en prévision la production annuelle de trois tonnes d’or, plus de 1500 emplois directs et indirects, ainsi qu’une contribution estimée à cinq milliards de FCFA au budget de l’Etat. La coopérative entend également distribuer plus de 15 milliards de FCFA de dividendes à ses sociétaires.

La séance s’est achevée par une phase d’échanges, au cours de laquelle les préoccupations des participants ont reçu des réponses jugées satisfaisantes. Un premier pas, selon les organisateurs, vers une mobilisation collective pour que les richesses minières profitent enfin aux filles et fils du pays.

Agence d’information du Burkina

KJMG/yos