Burkina-Ganzourgou-Mines-Accompagnement-Communautaire

Boudry : SOMISA répond aux doléances du service de l’agriculture et de deux centres de santé avec du matériel de plus de 8 millions de FCFA

Zorgho, 7 octobre 2025 (AIB)– La Société des mines de Sanbrado (SOMISA) a officiellement remis du matériel au profit du Centre de santé et de promotion sociale (CSPS) de Mankarga Traditionnelle et le service de l’agriculture (commune de Boudry) puis le CSPS de Zempassogo (Commune de Zorgho). La valeur totale du don s’élève à 8 millions 493 mille 200 FCFA.

À Mankarga Traditionnelle, le don est composé de deux armoires, de dispositifs de lave-mains, de blouses, de chaussures et de pastilles désinfectantes, pour un montant de 3 millions 207 mille 500 FCFA. Le CSPS de Zempassogo a reçu 2 millions 200 mille FCFA de produits pharmaceutiques, tandis que le service de l’agriculture de Boudry a bénéficié d’un lot de matériel bureautique – bureaux, ordinateurs, imprimante, fauteuils et chaises – estimé à 3 millions 85 mille 700 FCFA.

La remise de ces dons s’est effectuée tour à tour sur chaque site.

Selon le coordonnateur sénior du programme de restauration des moyens de subsistance de SOMISA, Sansan Hugues Kambiré, cette action s’inscrit dans la continuité de la politique de responsabilité sociale de l’entreprise et répond aux besoins exprimés par les services bénéficiaires. « Les remises des dons s’inscrivent dans la logique de la responsabilité sociale de la mine et du respect de nos engagements envers les communautés. Tous les dons remis aujourd’hui tiennent compte des besoins réels des communautés. » a-t-il dit. Tout en souhaitant bon usage aux bénéficiaires, il a affirmé que SOMISA continuera à analyser les doléances qui lui seront soumises afin de contribuer au développement socio-économique des communautés.

Le représentant du Médecin-chef du district sanitaire de Zorgho, Babou Yaro, a remercié SOMISA pour ce geste. « Nous sommes animés de joie et on ne peut que dire merci à SOMISA. Ce don vient à point nommé pour permettre aux agents de mieux se protéger et protéger les populations », a-t-il déclaré. Il a exhorté le personnel à « entretenir le matériel comme il se doit et à l’utiliser de façon rationnelle ».

Le secrétaire général de la mairie de Boudry, Soutongnoma Aristide Yaméogo, représentant le président de la délégation spéciale communale, a souligné l’importance de ce geste dans un contexte de difficultés budgétaires : « Ces dons viennent à point nommé du moment où les dotations globales d’équipement et de fonctionnement ont été suspendues. Si une société minière répond favorablement à une requête, l’administration communale ne peut qu’être contente », a-t-il indiqué. Il a invité les bénéficiaires à faire bon usage des dons pour améliorer leur performance. Il a aussi invité SOMISA à maintenir cette dynamique d’écoute des doléances des communautés.

La cheffe de zone d’appui technique de l’agriculture de Boudry, Mme Aminata Compaoré/Ilboudo, a exprimé la reconnaissance de son service. « Nous disons merci à la mine. Ce matériel va beaucoup nous soulager car nous manquions de chaises, d’ordinateurs et d’imprimante pour la rédaction de nos rapports», a-t-elle expliqué. Elle a soulevé le manque d’électricité dans leur bâtiment et a aussi sollicité la clôture du service, ou à défaut, une aide avec des plants afin de délimiter la superficie.

Cette remise de matériel s’ajoute à d’autres réalisations de SOMISA au profit des populations, dont la construction d’un magasin et d’une aire de séchage à Pilaka, des dons d’engrais et de vivres, ainsi que la dotation en kits à quatre associations de femmes à Yaïka et Zorgho. L’ensemble de ces appuis représente plus de 54 millions de FCFA d’investissement communautaire.

Agence d’Information du Burkina

MS/ata